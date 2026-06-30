Place bleue inaugurée sur le site de Bluefactory à Fribourg

Keystone-SDA

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Bluefactory Fribourg-Freiburg (BFF) SA a inauguré mardi la Place bleue, un nouvel espace central du quartier d’innovation Bluefactory à Fribourg. Organisé autour d’un étang paysager, le lieu constitue une étape majeure de la transformation du site en quartier-éponge.

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(Keystone-ATS) Le projet, mené en partenariat avec l’assureur bernois La Mobilière, vise à mieux gérer l’eau, limiter le ruissellement et les îlots de chaleur, renforcer la biodiversité et offrir un lieu de rencontre ouvert à la population, a indiqué BFF dans un communiqué.

L’étang est connecté au réservoir souterrain du site, d’une capacité d’un million de litres, et alimenté par la source des Pilettes. Il sert à la fois d’espace de fraîcheur et de bassin d’orage capable de retenir les eaux de ruissellement lors de fortes intempéries.

Brasserie Cardinal

Les abords de l’étang ont été végétalisés avec des essences indigènes et aménagés pour accueillir oiseaux, hérissons et lézards. Conçu avec VWA (pour Verzone Woods Architectes), l’ensemble illustre les principes d’économie circulaire portés par Bluefactory.

Il y a des gradins issus d’une ancienne galerie technique, une passerelle expérimentale de l’EPFL Fribourg réalisée avec des blocs de béton de réemploi et des pierres récupérées sur le site qui à l’époque accueillait la brasserie du Cardinal, abandonnée en 2012.

480 propositions

On trouve encore parmi les aménagements 780 mètres cubes de terreau produits à partir des terres d’excavation, précise le communiqué. Enfin, y figure un dôme en bois développé avec la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR).

Le nom Place bleue résulte d’un concours organisé auprès des entreprises, centres de compétences et associations du site, qui a recueilli près de 480 propositions. BFF réunit plus de 650 personnes dans plus de 70 entreprises, start-up, instituts et organisations.