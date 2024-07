Le plus petit grand magasin de Suisse ferme ses portes

Après cinq générations et plus de 140 ans d'existence, le grand magasin Schubiger à Glaris met la clé sous la porte pour raisons économiques.

Selon les chiffres de l’institut d’études de marché CRIF, près de 32’000 magasins ont disparu en Suisse entre 2009 et 2019, malgré la croissance démographique. La pandémie de coronavirus a poussé encore plus de clientes et clients à délaisser le commerce traditionnel au profit du commerce en ligne, ce qui a aggravé la situation.

L’un d’entre eux est le grand magasin Schubiger à Glaris. Les grandes soldes y sont désormais terminées. Là où, il y a quelques jours encore, une clientèle d’habituées et habitués chassaient les bonnes affaires en fouillant dans les rayons, règne désormais une triste ambiance de fin. Les étagères ont été démontées, les invendus ont été emballés dans des sacs et des caisses.

Nettoyer au lieu de vendre : Hans Schubiger prend lui-même en main le démontage du magasin SRF

Au milieu de tout cela, Hans Schubiger, qui a dirigé le grand magasin situé à Näfels pendant cinq générations, est en train de démonter des panneaux du mur à l’aide d’une visseuse sans fil.

«C’est tout simplement à pleurer»

Le fait de devoir fermer l’entreprise familiale après 141 ans lui pèse visiblement. «Les sentiments sont mitigés», dit Hans Schubiger. «Certains jours, on a tout simplement envie de pleurer». Pour lui, il est clair qu’il n’y avait pas d’autre solution que de fermer le magasin.

«Les grands détaillants proposent des rabais importants, de l’ordre de 30%, surtout pour les jouets», explique-t-il. «En tant que petit marché spécialisé, nous ne pouvons pas rivaliser». Chez Schubiger, les jouets représentaient environ la moitié du chiffre d’affaires. Il a donc fallu regarder la réalité en face et se résoudre à tirer un trait.

Avec le grand magasin Schubiger, Näfels perd l’un de ses plus anciens magasins. Cette entreprise familiale était née en 1883. C’est à cette époque que Gallus et Anna Maria Schubiger avaient acheté une maison et ouvert le bazar Schubiger.

Le grand magasin Schubiger en 1904. courtoisie

A l’époque déjà, on pouvait acheter toutes sortes de choses dans ce grand magasin. Tout ce dont les Glaronnaises et les Glaronnais avaient besoin au quotidien – sauf le sel, qui était vendu ailleurs. Près de 20 ans plus tard, l’entreprise familiale s’est installée à son emplacement actuel – un bâtiment en briques avec deux grandes vitrines.

En janvier 2014, Hans Schubiger, représentant de la cinquième génération, a repris la direction du grand magasin. Dans les prochains jours, il sera encore occupé à des travaux de nettoyage. Ensuite, il tournera le dos à la branche du commerce de détail – et aussi à l’indépendance. En août, il débutera une nouvelle activité en tant qu’employé.

Selon une étude de l’université de Saint-Gall, les magasins traditionnels connaissent actuellement une nouvelle renaissance. Les habitantes et habitants d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse achètent à nouveau plus souvent sur place qu’en ligne. Pour l’entreprise familiale Schubiger, ce renversement de tendance arrive toutefois trop tard.