Les Suisses sont moins heureux dans leur travail

Le nombre d'employés satisfaits a diminué en Suisse. Pourtant, la propension à changer de travail est faible.

Les employés en Suisse sont de plus en plus insatisfaits. Ils ont également de moins en moins un lien émotionnel avec leur employeur. Actuellement, seules 54% des personnes salariées sont satisfaites de leur emploi. C’est cinq points de pourcentage de moins que lors de la dernière enquête de l’entreprise de conseil Gallup.

Étude sur la satisfaction au travail L’entreprise de conseil Gallup a mené l’étude sur la satisfaction au travail dont il est question dans cet article. Près de 130’000 travailleurs ont été interrogés dans 145 pays du monde entier. En Suisse, environ 1000 personnes ont été interrogées.

Le taux d’attachement émotionnel à l’employeur est également beaucoup plus bas. Seule une personne sur dix se sent liée à son employeur, ce qui place la Suisse parmi les derniers pays européens sur ce point. La grande majorité des personnes salariées font simplement leur travail et environ 10% ont même déjà démissionné en leur for intérieur.

Pourtant, les Suisses sont peu enclins à changer d’emploi. Selon l’étude, seule une personne sur cinq est à la recherche d’un nouvel emploi. Cela contraste avec l’opinion de 48% des personnes interrogées, qui estiment que c’est le bon moment pour trouver un nouvel emploi.

Plus satisfait que la moyenne européenne

Malgré la baisse de la satisfaction professionnelle des Suisses, les travailleuses et les travailleurs sont plus heureux que la moyenne européenne, qui se situe à 47%. Les pays nordiques sont en tête de l’enquête. En Finlande, au Danemark, en Islande, aux Pays-Bas et en Suède, le taux de satisfaction est supérieur à 70%.

En ce qui concerne le niveau de stress, la Suisse est bien placée en comparaison internationale. Seules 30% des personnes employées en Suisse ont déclaré être stressées. Pour toute l’Europe, cette proportion est de 37%. Les salariés de nos voisins allemands (41%) et autrichiens (35%) sont également plus stressés.