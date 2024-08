Les touristes américains sont toujours plus nombreux à choisir la Suisse pour leurs vacances

Les Américains sont les touristes étrangers les plus nombreux au Château de Chillon. KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

Les Américaines et Américains sont toujours plus nombreux à se rendre en vacances en Suisse, au grand bonheur de l'industrie du tourisme. Le marché américain, très lucratif, est en effet l'une des priorités de Suisse Tourisme, qui cherche depuis des années à les attirer dans notre pays.

TV: Clémence Vonlanthen / web: Emilie Délétroz, RTS

La Suisse n’avait jamais accueilli autant de touristes des États-Unis qu’en 2023. Le pays est même devenu la deuxième provenance de touristes étrangers après l’Allemagne. Ce plébiscite n’est pas le fruit du hasard. Suisse Tourisme mène depuis quelques années une opération séduction pour attirer les touristes américains dans notre pays.

Grâce au fonds supplémentaire de la Confédération pour relancer le tourisme après la pandémie, l’organisme de promotion de la Suisse a pu s’offrir un casting hollywoodien pour ses publicités dans lesquelles Anne Hathaway, Robert de Niro ou encore Trevor Noah sont mis en scène aux côtés de Roger Federer.

>> Voir le spot publicitaire avec Roger Federer et Robert de Niro:

Les vacancières et vacanciers en provenance des Etats-Unis sont convoités par le secteur du tourisme, car le retour sur investissement est particulièrement intéressant. Un touriste américain dépense en moyenne 280 francs par jour en Suisse. Cela représente plus du double des dépenses d’un touriste allemand. Ils séjournent par ailleurs généralement plusieurs jours dans des hôtels 4 ou 5 étoiles. En 2023, ils ont généré un record de plus de 3 millions de nuitées.

Une opération réussie

L’opération de Suisse Tourisme semble donc avoir porté ses fruits. Même Will Smith est tombé sous le charme de notre pays. Une vidéo de l’acteur déambulant à l’aube dans une ville de Zurich déserte est vite devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sunday 5:30am Zurich, Switzerland. It is Gorgeous! I shall return. pic.twitter.com/w9int79V0xLien externe — Will Smith (@WillSmith2real) August 4, 2024 Lien externe

«Tout le monde aux Etats-Unis dit que la Suisse est magnifique. Tout le monde en parle. Il fallait qu’on la visite une fois», affirme pour sa part Bobby, un touriste du Texas. «On est surpris de voir à quel point tout est propre et sans énormes panneaux publicitaires comme on en a partout au Texas», renchérit Charleen, venant, elle aussi, du Texas.

Les deux Texans faisaient partie d’un groupe d’une soixantaine de touristes américains venus visiter Glacier 3000, une aubaine pour la station qui, face à la concurrence du Cervin, peinait à s’emparer du marché américain. «On avait de petits groupes, des clients individuels, mais cette année, c’est la première fois que l’on a de grands groupes qui viennent de mai à octobre à Glacier 3000», explique son directeur Bernhard Tschannen.

«En dehors des sentiers battus»

Les touristes américains préfèrent dormir dans les villes telles que Zurich, Lucerne, Genève ou dans la région de Zermatt et privilégient les autres destinations, à l’image de Glacier 3000, pour les excursions. Reste que la Suisse s’est fait une place sur la carte de l’Europe pour les vacances des Américains, aux côtés de l’Italie, la France et du Royaume-Uni, qui sont toujours leurs destinations favorites.

C’est justement ce qui a convaincu Lee, une touriste de la Caroline du Sud, de visiter la Suisse. «Je voulais venir ici, car la Suisse est un petit peu en dehors des sentiers battus pour l’Europe», déclare-t-elle lors de son passage au Château de Chillon, où les Américains sont les touristes étrangers les plus nombreux.

«On voit une tendance à la progression encore ces dernières années», indique Yannick Klein, le directeur marketing du château. «La croissance économique américaine et le dynamisme du pays doit également traduire cette tendance». Les chiffres du premier semestre 2024 le confirment effectivement: la hausse n’est pas près de s’essouffler.