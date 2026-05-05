Plainte contre LinkedIn pour la vente de données d’utilisateurs

Keystone-SDA

Une organisation autrichienne de défense de la vie privée a annoncé mardi avoir porté plainte contre le réseau professionnel LinkedIn, pour la vente des données numériques de ses millions d'utilisateurs.

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(Keystone-ATS) L’ONG Noyb – acronyme de «None of Your Business» (Ce ne sont pas vos affaires), a indiqué dans un communiqué avoir déposé une plainte auprès de l’Autorité autrichienne de protection des données au nom d’un utilisateur de LinkedIn souhaitant accéder à ses données.

Cet utilisateur exige «une réponse complète à sa demande d’accès», a déclaré l’organisation, réclamant également une amende à l’encontre du réseau social, filiale de Microsoft.

Selon Noyb, LinkedIn invoque des préoccupations liées à la protection des données pour ne pas donner suite aux demandes d’accès.

Mais dans le même temps, l’entreprise demande aux utilisateurs de souscrire à son abonnement payant Premium s’ils veulent savoir dans le détail qui a consulté leur profil, pointe l’association autrichienne.

«Les personnes ont le droit de recevoir leurs propres données gratuitement», fait valoir l’avocat spécialisé en protection des données de Noyb, Me Martin Baumann.

Selon l’association basée à Vienne, la légalité du suivi des utilisateurs par le réseau social «manque de clarté», car l’entreprise ne leur demande pas de consentement explicite.

Noyb s’est imposée comme l’une des principales organisations de défense du droit à la vie privée en ligne. L’ONG a lancé plusieurs actions en justice contre des géants de la tech, incitant souvent les autorités de régulation à agir contre des violations du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au sein de l’Union européenne.