Plan climat de la Ville de Fribourg avec 32 mesures

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg a défini un plan climat qui comporte 32 mesures différentes. Le programme comporte six axes, à savoir l'énergie, la mobilité, la population et consommation, l'administration, les milieux naturels et la résilience du territoire.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Après avoir défini ses objectifs climatiques l’an passé, la Ville de Fribourg présente un plan climat global qui «vise à faire drastiquement baisser les émissions de gaz à effet de serre et à adapter le territoire communal au changement climatique», a-t-elle indiqué jeudi. Les autorités veulent «montrer l’exemple».

«La mise en œuvre du plan climat impliquera ainsi des efforts de l’administration communale», a précisé la Ville. Chacune des 32 mesures comprend des tâches concrètes et des horizons temporels. La majorité d’entre elles est transversale et implique plusieurs services et secteurs.

Un concept de suivi et de reporting permettra d’évaluer l’impact des mesures appliquées, puis, si nécessaire, de les modifier ou d’en ajouter de nouvelles. Au programme de ces prochaines années figurent par exemple l’accélération de la rénovation et la décarbonation des besoins énergétiques des bâtiments et le développement du territoire pour une mobilité favorable au climat.

En lien avec la 2e édition du laboratoire du climat et de la durabilité, la Ville de Fribourg lance Festi Terra avec des partenaires. Cette semaine d’événements festifs et participatifs dédiée à ces thématiques durables débute samedi. Au menu de la manifestation: photomarathon, banquet antigaspillage alimentaire, forum Durabil’idées, atelier de fauche à la faux, vélokino, café scientifique, safari durable et exposition.

