Plan d’économies: les Etats veulent tailler plus dans le climat

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats veut tailler plus que le National dans les fonds alloués à l'environnement et au transport régional. Il a raboté lundi les montants que la Chambre du peuple avait décidé d'accorder la semaine dernière.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les sénateurs ont réduit de 64,7 millions le montant alloué à différents postes de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La coupe reste deux fois moins grande que ce qui est prévu dans le paquet d’allègement 2027-2029 du gouvernement.

Le Conseil des Etats a également décidé de maintenir la pression sur le transport régional en proposant une coupe de 70 millions. Le National voulait, lui, épargner le secteur.

Pas question non plus d’investir davantage dans la formation continue. La Chambre des cantons a refusé d’augmenter le budget de 28,6 millions. Il a en revanche épargné la filière de la médecine.

D’accord sur l’aide aux victimes

Les Etats ont sinon accepté d’autres changements décidés par le National. Ils sont par exemple d’accord de sauver le budget prévu pour la formation du personnel travaillant avec les victimes de violences.

Le plan d’économies concocté par le gouvernement prévoit des coupes dans la plupart des secteurs afin de prévenir un trou dans les caisses fédérales ces prochaines années. Le Conseil fédéral propose une épargne totale de 8,5 milliards sur trois ans.

Le Conseil des Etats a baissé ce montant à 5,5 milliards en décembre. Le National l’a encore diminué la semaine dernière, le faisant passer à 5,1 milliards.

Le dossier retourne au National.