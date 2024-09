Plan d’économies: les Vert-e-s menacent de lancer un référendum

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Si le plan d’économies de la Confédération est adopté tel quel ou de manière équivalente, les Vert-e-s lanceront un référendum, avertit leur présidente Lisa Mazzone. « Avec sa politique idéologique, le Conseil fédéral fonce droit dans le mur », ajoute-t-elle.

« Ce programme de démantèlement du Conseil fédéral ne tient pas compte des décisions du peuple et fait un énorme pas en arrière », juge Mme Mazzone dans un entretien diffusé par Le Matin Dimanche.

Le Conseil fédéral a présenté vendredi un vaste programme d’allègement des dépenses, qui doit permettre d’économiser 3,6 milliards de francs par an à partir de 2027 et même 4,6 milliards de francs à partir de 2030. Tous les secteurs, allant des crèches à l’administration, en passant par les routes, la formation, la culture et la coopération internationale devront économiser, sauf l’armée.

Cohésion sociale

Avec son programme d’économies, le Conseil fédéral s’en prend directement à la cohésion sociale, estime la présidente des Vert-e-s. Elle voit deux grands défis qui attendent la Suisse durant les vingt prochaines années: le changement climatique et le vieillissement de la société, avec le manque de main-d’œuvre qui en découle. Or, un quart du programme d’économies, soit 900 millions de francs, concerne la politique climatique, remarque-t-elle.

« La tâche de l’État serait de proposer des solutions appropriées. Mais le Conseil fédéral préfère dire aux citoyens: ‘Débrouillez-vous tout seuls' ». En supprimant les privilèges fiscaux du trafic aérien, « la Confédération pourrait encaisser 1,5 milliard de francs supplémentaires », affirme-t-elle.