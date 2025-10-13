Plan d’assainissement retardé du campus Berne pollué aux PFAS

Keystone-SDA

Le plan d’assainissement du site pollué aux PFAS où doit être construit à Berne le nouveau campus de la Haute école spécialisée bernoise prend du retard. Les travaux dureront plus longtemps que prévu, car plusieurs variantes doivent être examinées.

(Keystone-ATS) Au départ, le canton souhaitait présenter ce plan d’assainissement d’ici à cet automne. Mais ce sera finalement au printemps 2026. Les CFF, propriétaires fonciers, et le canton de Berne, maître d’ouvrage, étudient la faisabilité des différentes variantes, a indiqué lundi la Direction cantonale des travaux publics et des transports.

L’assainissement du site de Weyermannshaus Est est nécessaire en raison de la concentration de PFAS dans le sous-sol. Le terrain et les eaux souterraines du site feront l’objet ces prochaines semaines d’analyses supplémentaires. La Confédération devrait assumer 40% des coûts. Le solde sera à la charge des CFF et du canton.

Un incendie survenu dans un dépôt de pneus en 1999 est à l’origine de cette pollution. Dans les années 1990, des mousses spéciales contenant des PFAS étaient employées pour lutter contre le feu. Leur recours n’était pas généralisé et se limitait essentiellement aux graves incendies impliquant des substances chimiques.

Les PFAS ne sont pas toxiques lors d’un contact direct, mais ces substances deviennent nocives lorsqu’elles s’accumulent dans l’organisme. Les végétaux, les animaux et les êtres humains en absorbent par le biais du cycle de l’eau et des denrées alimentaires. L’eau potable n’est pas concernée.