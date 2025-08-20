La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plan de conquête de Gaza-ville adopté – 60’000 réservistes rappelés

Keystone-SDA

Le ministre israélien de la Défense a approuvé le plan pour la prise de la ville de Gaza par l'armée, et ordonné le rappel de 60'000 réservistes pour prendre part à l'opération, a-t-on appris mercredi auprès de son ministère.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le ministre Israël Katz «a approuvé le plan d’attaque de l’armée israélienne à Gaza-ville», la plus grande du territoire palestinien, dans le nord, a indiqué le ministère à l’AFP.

M. Katz a également «approuvé l’émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires pour mener à bien la mission» pour environ 60’000 hommes.

Le ministre a par ailleurs approuvé «les préparatifs humanitaires pour l’évacuation» des populations de la ville de Gaza.

Israël a dit début août se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l’attaque du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre.

Le premier ministre, Benjamin Netanyahu, avait annoncé en fin de semaine dernière avoir adopté ce nouveau plan, approuvé par son cabinet de sécurité, pour cette nouvelle phase des opérations dans la bande de Gaza.

