Plaques explicatives pour un vestige nazi dans un cimetière à Coire

Keystone-SDA

Un monument nazi installé depuis 1938 dans un cimetière à Coire sera désormais accompagné de quatre plaques explicatives replaçant cette stèle dans son contexte. Son origine découverte en 2023 est liée au culte de la mort et du héros national-socialiste.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les plaques d’information expliquent les différentes significations du vestige commémoratif, indique mardi la ville de Coire. Il y est question de la création, du contexte politique et historique, des inscriptions et du rôle de l’institution « Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge » (« Fédération populaire de l’aide aux tombes de guerre allemandes »).

Tombe pour des soldats de la 1ère guerre

Cette organisation s’occupait des soldats allemands tués. Elle était proche du gouvernement du IIIe Reich d’Adolf Hitler. Des soldats morts durant la Première Guerre mondiale dans les Grisons ont été enterrés sous la stèle de 13 tonnes au cimetière de Daleu, à Coire.

Une journaliste de la radio-télévision alémanique SRF avait découvert la signification du monolithe il y a deux ans. Dans un entretien accordé à Keystone-ATS, elle expliquait alors avoir lu un rapport d’histoire de l’art sur la participation d’un nazi à la commande de la stèle. En faisant davantage de recherches sur le sujet, elle a découvert que le monolithe correspondait à un culte de la mort initié par Hitler.

Réflexion critique sur le passé

Aussitôt, la ville de Coire a entamé un processus politique destiné à clarifier comment faire face à la stèle: la laisser telle quelle, la détruire, en faire un mémorial anti-nazi ou y adjoindre des plaques explicatives. Les autorités se sont finalement prononcées pour la dernière solution, à l’issue d’un débat intense.

L’exécutif de Coire a été chargé de faire clarifier de manière détaillée l’histoire du monument nazi. Les conclusions du rapport cantonal de recherche sur l’histoire du fascisme et du national-socialisme aux Grisons y ont contribué. Le but des plaques explicatives est de rendre l’histoire visible et de rendre possible une réflexion critique sur le passé, écrit la ville.