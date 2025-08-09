Plastique: « étape critique » selon le président des négociations

Le président des négociations à Genève pour un accord international contre la pollution plastique affirme que les discussions ont atteint une "étape critique". "Nous n'avons pas obtenu suffisamment d'avancées", a dit samedi Luis Vayas Valdivieso lors d'une plénière.

(Keystone-ATS) Quatre jours après le début de la nouvelle série de négociations, l’ambassadeur équatorien est contraint de sonner l’alerte. « Un vrai effort est requis pour notre objectif commun », a-t-il insisté devant les représentants des différents Etats.

Il a déploré que certaines délégations aient ajouté de nouvelles demandes dans certains projets de texte. « Nous avons eu deux ans et demi de possibilités pour les délégations de faire des propositions », a-t-il dit. « Il n’y a plus de temps » pour relayer des opinions déjà établies, a-t-il affirmé, alors que les discussions sont prévues jusqu’à jeudi prochain.

Avant cette plénière, des dizaines d’observateurs avaient accueilli les délégués avec une haie de solidarité, brandissant des pancartes appelant à débloquer la situation.