Plastique: un accord « faible » et « figé » pas utile selon l’UE

Keystone-SDA

L'UE sonne l'alerte à quelques heures de la fin de dix jours de négociations à Genève pour un accord contre la pollution plastique. Un arrangement "faible et figé ne sera utile pour personne", a averti jeudi la commissaire européenne Jessika Roswall.

1 minute

(Keystone-ATS) « Le monde, du nord au sud, le secteur privé et la société civile veulent un traité mondial sur le plastique », a-t-elle dit. Elle vante les vertus d’un accord pour la santé et l’économie.

« Un traité qui couvre tout le cycle du plastique et puisse évoluer avec la science constitue une étape cruciale », selon elle. Le président des négociations Luis Vayas Valdivieso a provoqué la colère de nombreux Etats mercredi en présentant un nouveau texte moins ambitieux.

Celui-ci ne prévoit aucun effort mondial mais des engagements nationaux sur la réduction de la production ou des substances à interdire. De quoi satisfaire les pays pétroliers. La Suisse et la plupart des pays ont demandé un nouveau texte, alors que les pourparlers pourraient se prolonger, après minuit, de quelques heures à Genève.