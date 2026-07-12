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Plein-les-Watts Festival: une édition en légère baisse d’affluence

Keystone-SDA

Dix mille personnes se sont rendues au Plein-les-Watts Festival entre jeudi et dimanche, à Lancy (GE). Une fréquentation en légère baisse par rapport aux précédentes éditions, Coupe du monde de football oblige, estiment les organisateurs.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les concerts de KT Gorique, Treesha, Culture ft. Kenyatta Hil, Nattali Rize ou encore Danakil auront été les moments forts de ce millésime 2026.

«Conscient des défis auxquels sont confrontés les festivals aujourd’hui, le comité d’organisation engagera dans les prochains mois une réflexion approfondie sur l’évolution du concept de Plein-les-Watts», précise la direction du festival, dans un communiqué diffusé, dimanche. «L’objectif est de répondre aux nouvelles attentes du public et d’assurer sa pérennité pour les années à venir.»

La convention liant le festival à la Ville de Lancy a été renouvelée pour les cinq prochaines années. Autre nouveauté importante: le festival retrouvera dès 2027 ses dates traditionnelles de la mi-août. Le comité d’organisation donne ainsi d’ores et déjà rendez-vous au public du 19 au 21 août 2027 pour une nouvelle édition du Plein-les-Watts Festival.

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