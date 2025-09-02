La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Plus d’un milliard de personnes ont des problèmes de santé mentale

Keystone-SDA

Plus d'un milliard de personnes dans le monde sont confrontées à des problèmes de santé mentale. Mardi à Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé davantage d'investissements dans la protection et l'amélioration face à cette situation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Investir en faveur de la santé mentale, c’est investir dans les personnes, les communautés et les économies», affirme le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. «C’est un investissement qu’aucun pays ne peut se permettre de négliger», ajoute-t-il.

De nombreux Etats ont renforcé leurs dispositifs. Même si des avancées ont été obtenues, des lacunes restent importantes dans la lutte pour la santé mentale, ajoute l’OMS à quelques semaines d’une réunion de haut niveau à l’Assemblée générale de l’ONU sur cette question.

Les femmes sont affectées de manière disproportionnée. Autre indication, le suicide reste une conséquence de ces troubles. Selon des estimations pour 2021, près de 730’000 personnes sont décédées en y recourant. Les avancées ne sont pas assez importantes, ajoute l’OMS.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision