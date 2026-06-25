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Plus d’un million de visiteurs à la Vaudoise aréna en 2025

Keystone-SDA

La Vaudoise aréna a franchi la barre symbolique du million de visites l'an dernier. Le centre sportif basé à Prilly a exactement enregistré 1'095'057 entrées, soit une hausse de 10,8% par rapport à 2024.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans le détail, le centre aquatique a totalisé 367’409 entrées, le centre de glace 98’143 entrées. La partie événementielle du site a rassemblé 566’768 personnes, dont 371’404 pour les matches du Lausanne Hockey Club, indique la société CSM (Centre sportif de Malley) dans un communiqué.

Le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 7,6 millions de francs, en hausse de 8% sur un an. Le déficit couvert par les collectivités publiques a atteint 16 millions, plus faible que le déficit budgétisé de 17,1 millions, indique la société détenue notamment par les Villes de Lausanne, Renens et Prilly ainsi que l’association Lausanne Région.

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