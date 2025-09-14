La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plus de 100’000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Keystone-SDA

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens se sont rassemblés à Madrid, contraignant les organisateurs à annuler dimanche la dernière étape du tour d'Espagne, ont déclaré les autorités espagnoles. Deux manifestants ont été arrêtés.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La numéro 3 du gouvernement espagnol a salué la «leçon donnée au monde entier» par les manifestants propalestiniens qui ont interrompu la dernière étape du Tour d’Espagne cycliste dimanche. Le leader de l’opposition de droite a lui parlé de «une honte internationale» pour le pays dont l’exécutif est responsable.

«La société espagnole ne tolère pas que le génocide à Gaza soit normalisé dans des événements sportifs ou culturels», a déclaré sur les réseaux sociaux la ministre du Travail Yolanda Diaz, issue de la plateforme d’extrême gauche Sumar. «Notre société est un exemple de dignité».

Mme Diaz a aussi salué sur Instagram la «leçon donnée au monde entier» par la société espagnole, estimant qu'»Israël ne peut participer à aucun événement tant qu’il continue de commettre un génocide» dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, une des voix les plus critiques en Europe sur la guerre menée par Israël à Gaza, n’avait pas réagi dans la soirée de dimanche après les incidents qui ont entraîné l’interruption définitive de la course en fin d’après-midi, mais il avait fait part dimanche matin de son «admiration» pour les manifestants tout en disant son «respect» des sportifs.

«Le gouvernement a non seulement permis, mais aussi encouragé l’interruption de la Vuelta, provoquant ainsi une honte internationale relayée dans le monde entier», a réagi dans la soirée sur le réseau social X Alberto Nunez Feijoo, le chef de file du Parti populaire (PP, droite), après la fin de la course, perturbée quasi quotidiennement par des manifestations visant l’équipe Israel-Premier Tech depuis son arrivée sur le territoire espagnol.

