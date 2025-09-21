La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plus de 150 personnes ont marché pour la paix à Genève

Keystone-SDA

Une marche silencieuse pour la paix a rassemblé entre 150 et 200 personnes dimanche à Genève, selon la police et entre 200 et 250 personnes selon les organisateurs. Le maire de la ville de Genève Alfonso Gomez a participé à cette mobilisation en faveur de la non-violence.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le cortège a rejoint l’ONU depuis les Bains des Pâquis. Les marcheurs se sont ensuite assis pour une brève méditation à la Place des Nations. Aucun débordement n’a été constaté, a indiqué la police.

La marche est fondamentalement pacifiste et non violente, a rappelé Benjamin Joyeux, l’un des organisateurs. «C’est un événement pour Gaza, mais aussi pour tous les pays en guerre», a-t-il précisé.

Plusieurs anniversaires cette année

Cette marche a lieu dans le cadre de la Journée internationale de la Paix du 21 septembre et en marge du 80e anniversaire de l’ONU. L’occasion pour les collectifs à l’origine de la manifestation de rappeler les valeurs universelles de la charte des Nations Unies et mener une réflexion sur une «culture de la Paix plus durable dans tous les pays du monde», en particulier ceux qui subissent des guerres «depuis trop longtemps».

L’année 2025 marque aussi les 80 ans de l’explosion des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Les organisateurs ont invité les gouvernements à considérer le message des Hibakushas, survivants de la bombe: «Plus jamais ça».

La manifestation était organisée par un collectif d’ONG et d’associations, parmi lesquels le Mouvement de la Paix du Grand Genève, NVC Geneva ou le Village des Pruniers de Genève. La Ville de Genève était partenariat de l’évènement.

