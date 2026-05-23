Plus de 20 km de bouchons avant l’entrée nord du Gothard

Keystone-SDA

Les automobilistes ont dû s'armer de patience samedi pour se rendre au Tessin. Un bouchon de plus de 20 kilomètres s'est formé en matinée devant le portail nord du tunnel du Gothard.

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(Keystone-ATS) Le pic a été enregistré vers 11h20, avec 21 km de bouchons, a indiqué le TCS sur son site, soit plus de trois heures vingt d’attente. Les embouteillages ont ensuite commencé à se résorber.

La colonne de véhicules s’était déjà formée dans la nuit de vendredi à samedi, oscillant entre six et neuf kilomètres. Le bouchon a ensuite commencé à s’allonger dès l’aube, dépassant les dix kilomètres vers 05h00 du matin, puis les 16 kilomètres peu après 07h00.

La patience était également de mise plus au sud. Vers 11h55, il fallait compter près de 40 minutes d’attente dans un bouchon de quatre kilomètres entre la jonction de Mendrisio et la douane de Chiasso-Brogeda.

Pour rejoindre le Tessin ou le Nord de l’Italie depuis la Suisse romande, les axes du Simplon ou du Grand-St-Bernard sont recommandés, ajoute le TCS.

L’Office fédéral des routes (OFROU) s’attend à un trafic particulièrement dense durant le week-end de Pentecôte. A la même période lors d’années précédentes, des bouchons allant jusqu’à 28 kilomètres de long se sont déjà formés devant le Gothard.