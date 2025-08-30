La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plus de 200 banderoles suspendues à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Plus de 200 banderoles poétiques et humoristiques sont suspendues dans les rues de La Chaux-de-Fonds depuis quelques jours. Cette action, menée par l'association La Bande de rôles, vise à transformer la ville en espace d'expression partagé et à créer du lien.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces créations ont été réalisées par les passants et passantes, lors d’ateliers en août, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les participants devaient respecter une règle: personne n’affiche une phrase écrite par soi-même, afin d’éviter une prise de position individuelle et renforcer le geste collectif. Les phrases ont été imaginées, sélectionnées et rédigées selon une charte rédactionnelle créée collectivement.

Les banderoles sont visibles jusqu’au 20 septembre dans différents quartiers de La Chaux-de-Fonds. Ce projet constitue le premier chapitre d’un cycle d’actions artistiques, participatives et engagées qui se déploieront de 2025 à 2027.

