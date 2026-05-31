Plus de 30 spectacles pour l’édition 2026 de Morges-sous-Rire

Keystone-SDA

La 38e édition du festival d'humour Morges-sous-Rire se tient du 6 au 13 juin prochain. Pas moins de 32 spectacles sont programmés au Théâtre de Beausobre, au Cube ainsi qu'à la Paille. Au total, 45 artistes fouleront les planches de trois scènes durant les huit soirées.

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(Keystone-ATS) Cette édition 2026 «mêlera grandes figures de l’humour francophone, nouvelles voix et formats atypiques dans une ambiance festive et conviviale», écrivent les organisateurs de la manifestation.

Parmi les temps forts de cette édition, le public retrouvera Booder, qui partagera avec humour et tendresse des récits inspirés de son enfance et de sa vie de père. Le très attendu Marc Donnet-Monay signera, lui, son grand retour en solo après douze ans d’absence avec «Alouette». Le festival accueillera également Camille Chamoux pour une performance «incisive et sensible», avant une clôture «explosive» portée par la carte blanche de Camille Lellouche.

A la Paille, le festival mettra également en lumière plusieurs artistes incontournables: Lord Betterave, phénomène romand à l’humour absurde, Yoann Provenzano et son concentré de gags bien suisses, ainsi que Nadim, qui livrera des récits de vie aussi chaotiques qu’hilarants.

Gerra, Wiesel et Conti

La 38e édition accueillera aussi David Castello-Lopes, Alex Di Mambro, Nora Hamzawi, Alex Lutz, Chantal Ladesou, Edouard Deloignon, Haroun, Thaïs, Léopold Lemarchand, Thomas Angelvy, Julie Conti, Laurent Gerra, Lou Trotignon, Thomas Wiesel, Robin Chessex, Les 4 Sans Voix, Alexis Le Rossignol, Alex Vizorek et Marìa Moreno.

Chaque soir, le Côté Jardin s’embrasera au rythme des DJs dans une ambiance conviviale et festive. Le samedi 6 juin, le public pourra également participer à un «blind-test» géant animé par Gilles Wenger entre 20h00 et 21h15. Autre nouveauté de cette édition: une «Silent Party» organisée le vendredi 12 juin de 23h00 à 02h00 avec Blaise Bersinger et Donatienne Amann notamment.

L’an dernier, près de 17’000 spectateurs avaient assisté aux 32 spectacles de la 37e édition de Morges-sous-Rire. Le remplissage des salles avait été quasi total.

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