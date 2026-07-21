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Plus de 3200 signatures pour bannir les nasses policières à Genève

Keystone-SDA

Des citoyens veulent faire interdire les nasses policières à Genève après celle contre plusieurs centaines de manifestants lors de la protestation anti-G7 du 14 juin. Mardi, une pétition dotée de plus de 3200 signatures a été remise au Grand Conseil.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Cette pratique doit être définitivement abandonnée», affirme le texte piloté par la Coordination genevoise pour le droit à manifester (CGDM). Il cible notamment les conditions dans lesquelles ces personnes avaient été retenues pendant dix heures, dont plusieurs heures sans accès à de l’eau. Ni nourriture, ni possibilité de se rendre aux toilettes ne leur ont été données.

Le collectif dénonce «une punition collective», alors que les personnes «nassées» n’ont reçu aucune explication. Des centaines de black blocks avaient provoqué des dégradations lors de la manifestation. Ils avaient brûlé leurs habits noirs au terme du cortège et s’étaient agglomérés parmi les protestataires.

La CGDM rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné plusieurs pays, dont la Suisse, pour des nasses. La population redoute désormais des «répressions policières» lorsqu’elle exerce son droit à manifester, estime-t-elle.

La police avait dit début juillet avoir mené «une réponse graduée» face aux violences des casseurs. Elle parlait de «dispositif de fixation» et garantissait avoir contrôlé d’abord les personnes considérées comme vulnérables.

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