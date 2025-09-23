La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Plus de 40% des enfants vaudois fréquentent un accueil de jour

Keystone-SDA

Les structures vaudoises d'accueil de jour collectif ont proposé 25'900 places à plein temps l'an dernier. Ces places étant le plus souvent partagées, ce sont près de 47'000 enfants qui ont été gardés en 2024, soit 43% des moins de 12 ans du canton.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les 25’900 places à plein temps se partagent en 12’100 places pour le préscolaire (0 à 4 ans) et 13’800 pour le parascolaire (4 à 12 ans). Depuis 2010, plus de 15’300 places ont été créées en tout, soit une croissance annuelle moyenne de 6,6%, indique mardi Statistique Vaud en dressant «un premier état des lieux élargi» sur cette thématique.

Les statistiques montrent que ce sont les enfants d’âge préscolaire qui fréquentent le plus les structures d’accueil collectif (57%), avec toutefois des «différences marquées» selon l’âge. Alors que 36% des moins de 2 ans sont pris en charge dans une crèche, ce taux grimpe à 72% pour les 3-4 ans, soit juste avant l’entrée à l’école.

Pour l’accueil parascolaire, la moitié des écoliers du canton (48%) sont, durant les quatre premières années du primaire, accueillis au moins une fois par semaine dans une structure, relève encore Statistique Vaud dans sa dernière édition Numerus.

Accueil familial en baisse

L’accueil collectif est jugé «très disparate» selon les régions du canton. Pour le préscolaire, l’offre est la plus importante sur l’Arc lémanique et dans les grandes villes. Le parascolaire est, quant à lui, plus répandu dans les régions de Lausanne et de la Riviera, où le taux de couverture des enfants scolarisés dépasse les 20%.

En matière de postes de travail, ces structures d’accueil occupent plus de 6100 équivalents plein temps (EPT), dont 4500 sont consacrés aux fonctions éducatives. Les hommes restent largement minoritaires, même si leur proportion a progressé de 8% à 12% entre 2010 et 2024. Le personnel demeure aussi relativement jeune, 39% des EPT étant occupés par des personnes de moins de 30 ans.

Outre l’accueil collectif, Statistique Vaud mentionne que l’offre a été complétée en 2024 par 3400 places d’accueil en milieu familial. Cela a concerné 6800 enfants. Ce type d’accueil connaît toutefois «un recul progressif» depuis quelques années. Et notamment car le nombre de personnes prenant en charge des enfants chez elles diminue: elles étaient 1093 l’an dernier, soit 427 de moins qu’en 2016 (-28%).

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision