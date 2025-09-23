Plus de 40% des enfants vaudois fréquentent un accueil de jour

Keystone-SDA

Les structures vaudoises d'accueil de jour collectif ont proposé 25'900 places à plein temps l'an dernier. Ces places étant le plus souvent partagées, ce sont près de 47'000 enfants qui ont été gardés en 2024, soit 43% des moins de 12 ans du canton.

(Keystone-ATS) Les 25’900 places à plein temps se partagent en 12’100 places pour le préscolaire (0 à 4 ans) et 13’800 pour le parascolaire (4 à 12 ans). Depuis 2010, plus de 15’300 places ont été créées en tout, soit une croissance annuelle moyenne de 6,6%, indique mardi Statistique Vaud en dressant «un premier état des lieux élargi» sur cette thématique.

Les statistiques montrent que ce sont les enfants d’âge préscolaire qui fréquentent le plus les structures d’accueil collectif (57%), avec toutefois des «différences marquées» selon l’âge. Alors que 36% des moins de 2 ans sont pris en charge dans une crèche, ce taux grimpe à 72% pour les 3-4 ans, soit juste avant l’entrée à l’école.

Pour l’accueil parascolaire, la moitié des écoliers du canton (48%) sont, durant les quatre premières années du primaire, accueillis au moins une fois par semaine dans une structure, relève encore Statistique Vaud dans sa dernière édition Numerus.

Accueil familial en baisse

L’accueil collectif est jugé «très disparate» selon les régions du canton. Pour le préscolaire, l’offre est la plus importante sur l’Arc lémanique et dans les grandes villes. Le parascolaire est, quant à lui, plus répandu dans les régions de Lausanne et de la Riviera, où le taux de couverture des enfants scolarisés dépasse les 20%.

En matière de postes de travail, ces structures d’accueil occupent plus de 6100 équivalents plein temps (EPT), dont 4500 sont consacrés aux fonctions éducatives. Les hommes restent largement minoritaires, même si leur proportion a progressé de 8% à 12% entre 2010 et 2024. Le personnel demeure aussi relativement jeune, 39% des EPT étant occupés par des personnes de moins de 30 ans.

Outre l’accueil collectif, Statistique Vaud mentionne que l’offre a été complétée en 2024 par 3400 places d’accueil en milieu familial. Cela a concerné 6800 enfants. Ce type d’accueil connaît toutefois «un recul progressif» depuis quelques années. Et notamment car le nombre de personnes prenant en charge des enfants chez elles diminue: elles étaient 1093 l’an dernier, soit 427 de moins qu’en 2016 (-28%).