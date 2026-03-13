Plus de 40 ans après, une nouvelle expo «Phänomena» près de Zurich

Keystone-SDA

Plus de quarante ans après son unique édition en 1984, l'exposition "Phänomena" ouvre samedi ses portes à Dietikon (ZH). Le projet éducatif, qui veut mettre à portée de tous les enjeux scientifiques et technologiques actuels, fera aussi escale en Suisse romande.

3 minutes

(Keystone-ATS) Pour le chef de projet Urs Müller, ce fut un vrai chemin de croix. Sa joie n’en est que plus grande à la veille de l’inauguration officielle, alors qu’il se prépare à accueillir les invités de marque, parmi lesquels le président de la Confédération Guy Parmelin, pour l’avant-première de Phänomena.

Erigés sur un terrain en friche à Dietikon, dans l’agglomération zurichoise, six igloos géants gonflables reliés entre eux offrent environ 2000 mètres carrés de surface d’exposition. Avec cette deuxième édition, c’est le retour d’une initiative d’envergure nationale qui n’avait plus été déployée sous cette forme depuis plus de quatre décennies, soulignent les organisateurs.

Pour son «grand retour», l’exposition a mis la robotique et l’intelligence artificielle en point de mire. Le public pourra par exemple rencontrer son jumeau généré par l’IA ou observer des plantes réagir à l’humeur grâce à des algorithmes. Il pourra aussi s’orienter avec des lunettes intelligentes – sans ouvrir les yeux.

Au même point

Pour les organisateurs, 40 ans après, nous en sommes toujours au même point: «Un monde en mutation, des technologies qui se développent à toute vitesse et que nous ne maîtrisons pas, des questions qui nous préoccupent», écrivent-ils sur le site Internet de l’exposition. En 1984, Phänomena avait attiré 1,2 million de visiteurs.

L’initiative cherche encore à susciter l’intérêt par une approche pédagogique et tactile. Sous la devise «Expérimenter. S’émerveiller. Comprendre», elle propose des stations interactives pour tester des technologies complexes de manière immersive, et rendre ainsi concrets des concepts parfois bien abstraits.

Le projet se décline non seulement en plusieurs événements sur site mais aussi en parcours thématiques à travers la Suisse. L’exposition physique restera à Dietikon jusqu’au 19 avril, avant d’entamer une tournée. Après Bâle en mai, elle se posera à Yverdon du 6 au 28 juin, puis à Lucerne, Altstätten (SG) et Zurich avant une dernière halte à Bienne du 10 octobre au 8 novembre.

L’application dédiée «Phänomena Spot» répertorie de son côté des sentiers éducatifs pour tester directement sur le terrain phénomènes naturels et innovations locales. Pour les organisateurs, il s’agit de transformer le territoire helvétique en un «vaste espace de découverte interactif».