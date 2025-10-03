La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plus de 50’000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l’ONU

Keystone-SDA

Plus de 50'000 civils ont été tués ou blessés depuis le début du conflit en Ukraine, selon l'ONU. Vendredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a alerté sur "une étape encore plus dangereuse et mortelle" pour la population.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre que l’ONU peut authentifier est probablement bien inférieur au total, admet régulièrement le Haut-Commissariat. Parmi les dizaines de milliers de personnes affectées, plus de 3000 sont des enfants, a ajouté le responsable onusien devant le Conseil des droits de l’homme.

Dans certains territoires près de la ligne de front, «presque toutes les habitations ont été détruites ou endommagées», a insisté l’Autrichien. Il a rappelé que la Russie avait mené l’attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre il y a quelques semaines, avec plus de 820 munitions, dont la quasi totalité étaient des drones de longue portée.

Le mois de juillet a été le plus meurtrier depuis le début de la guerre pour les civils.

Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

