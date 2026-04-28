Plus de 600 nouveaux logements d’utilité publique en 2025 à Genève

Keystone-SDA

Les logements d'utilité publique à Genève se sont étoffés de 617 nouveaux objets l'année dernière. Ils étaient en fin d'année 21'653, soit 12,2% du parc locatif cantonal, en augmentation de 0,2% sur un an, a expliqué mardi le Département du territoire (DT).

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(Keystone-ATS) Parmi les nouvelles unités, 475 sont des logements neufs construits, soit 18,5% du total cantonal de nouveau bâti de l’année dernière, 47 ont été acquises et 98 ont été ajoutées au parc. Et trois objets ont été détruits dans le cadre de projets de reconstruction.

Parmi les nouveaux logements, 45% ont été établis par des fondations communales, 25% par des opérateurs privés, moins de 20% par des coopératives et 11% par des fondations immobilières cantonales de droit public. Les acquisitions de terrains constructibles ont totalisé 3725 km2 l’année dernière, en diminution par rapport aux 6073 km2 de 2024 et aux 5817 km2 de 2023.

Les engagements du Fonds sur les logements d’utilité publique atteignaient 41,8 millions de francs fin 2025. Les dépenses nettes annuelles s’établissaient à près de 23 millions.