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Plus de 700 civils tués pendant la période électorale en Birmanie

Keystone-SDA

Plus de 700 civils ont été tués en Birmanie d'août 2025 à janvier dernier, depuis l'annonce d'élections par la junte jusqu'aux résultats, selon l'ONU. Lundi à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a déploré le manque de financement humanitaire.

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2 minutes

(Keystone-ATS) Des acteurs étrangers continuent d’acheminer des armes aux militaires, selon un rapport du Haut-Commissariat. Des ONG et des structures locales ont dû garantir un accès minimal à des biens indispensables en l’absence d’assistance internationale suffisante.

La population birmane «a été oubliée par ceux qui sont en dehors du pays», estime le haut commissaire. Il demande à la communauté internationale de répondre aux défis de ces personnes et se soutenir les «mécanismes» locaux qui ont été établis pour faire face à la situation.

Parmi les plus de 700 victimes civiles identifiées par des sources crédibles selon le rapport, 476 ont été tuées dans des frappes aériennes. L’ONU dénonce le manque de conformité avec l’Etat de droit et l’impact d’un scrutin contrôlé par les militaires au pouvoir depuis le coup d’Etat de 2021.

La santé, le soutien aux victimes de violences sexuelles tout comme l’aide aux déplacés ont été affectés. Des ONG ont dû fermer ou licencier.

Avant le scrutin, le Mécanisme international d’investigation indépendante sur la Birmanie (MIII) avait affirmé que des actes équivalant à des crimes contre l’humanité avaient été perpétrés pendant la campagne. De nombreuses personnes avaient été arrêtées.

Comme le MIII, l’ONU a affirmé ces dernières années que des actes équivalant à des crimes contre l’humanité ont été perpétrés en Birmanie. Depuis cinq ans, des milliers de civils ont été tués.

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