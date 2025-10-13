Plus de passagers à l’aéroport de Zurich en septembre

Keystone-SDA

L'aéroport de Zurich a enregistré en septembre une hausse du nombre de ses passagers par rapport au même mois de l'année dernière. Le record du mois d'août n'a toutefois pas été atteint.

1 minute

(Keystone-ATS) Pendant le mois sous revue, le premier aéroport de Suisse a enregistré une progression de 3,4% sur un an à 3,04 millions de passagers, a annoncé lundi son exploitant Flughafen Zürich dans un communiqué. Dans le détail, le nombre de voyageurs locaux s’est élevé à 2,20 millions, tandis que ceux en transit étaient au nombre de 840’224.

Les mouvements aériens ont pour leur part augmenté de 2,6% par rapport au même mois de l’année précédente, totalisant 24’401 décollages et atterrissages.

Le nombre moyen de passagers par vol a atteint 142,4, soit une hausse de 0,7% par rapport à l’année précédente. Le taux d’occupation des sièges a diminué de 0,5 point de pourcentage pour s’établir à 83,1% au cours du mois de référence.

Quant au chiffre d’affaires des restaurants et boutiques à Kloten, il a diminué de 0,8% à 56,7 millions de francs.

En outre, 34’764 tonnes de fret ont été traitées à l’aéroport de Zurich en septembre, soit une baisse de 2,0% par rapport au même mois de l’année précédente.

Pour rappel, le mois d’août a été le plus fréquenté de l’histoire de l’aéroport, qui a enregistré 3,3 millions de passagers, un chiffre en hausse de 5,5% sur un an.