Plusieurs avancées pour l’employabilité à Genève

Keystone-SDA

Plusieurs avancées ont été observées à Genève dans l'employabilité des personnes en recherche d'emploi. Le canton a dévoilé jeudi les premiers effets de son plan directeur, alors que le taux de chômage moyen a augmenté de 4,2 à 4,7% l'année dernière.

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(Keystone-ATS) Au total, 50 millions de francs ont été injectés dans 156 mesures auxquelles peuvent recourir les demandeurs d’emploi. «Ce n’est pas rien. On investit beaucoup», affirmé à la presse la conseillère d’Etat Delphine Bachmann.

Parmi les indicateurs, le nombre de personnes qui ont pu entamer une reconversion professionnelle grâce à une allocation de formation a progressé en 2025. Au total, 61 de plus de 30 ans ont démarré un CFC, contre 47 l’année précédente.

Les emplois de solidarité, lancés en 2008 pour mieux réintégrer dans le marché du travail les personnes en fin de droit, ont été repensés. Avec un taux de retour au travail de moins de 25% en 15 ans, «on estime que les objectifs n’ont pas été entièrement atteints», ajoute la cheffe du Département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie (DEE).

Parmi les innovations, le recours à l’intelligence artificielle (IA) offre des analyses personnalisées pour les demandeurs. L’objectif du canton est de rendre leur profil professionnel davantage compatible avec les besoins des entreprises. D’autant plus que certaines branches font face à une pénurie de main d’oeuvre.

Davantage de collaborateurs

L’Office cantonal de l’emploi (OCE) veut aussi être davantage à l’écoute des chômeurs. Des ateliers ont été menés avec 50 d’entre eux pour comprendre leurs attentes à l’égard de leur conseiller.

«Nous voulons mener une politique plus humaine», insiste le nouveau directeur général Julien Garda. «Nous avons entendu les critiques», insiste-t-il, ajoutant toutefois ne pas avoir observé d'»agressivité» à l’égard du personnel.

Une augmentation de 15% des effectifs a été décidée. Chaque conseiller doit prendre en charge environ 150 personnes. «C’est trop», ajoute M. Garda. Le nombre va être ramené près du chiffre optimal de 130. Autre chantier, la collaboration avec les entreprises est renforcée.

La situation de l’emploi continue de se détériorer dans le canton. La restauration et le nettoyage et le commerce de détail restent les plus affectés.

Amélioration avec l’outil du SECO

L’augmentation la plus significative du chômage en 2025 a toutefois été observée dans l’horlogerie, l’hôtellerie et les banques. Environ 200 employés de la Genève internationale seulement se sont annoncés à l’OCE.

Un demandeur sur deux retrouve une activité dans les six mois. Et près de la moitié des personnes sorties des statistiques de l’OCE l’année dernière ont dit avoir retrouvé un emploi. Ces chiffres montrent que le chômage n’est pas une «fatalité», estime Mme Bachmann.

La situation s’améliore avec l’outil informatique du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). «On espère qu’on aura d’ici juin quelque chose qui fonctionne de manière opérationnelle», précise la conseillère d’Etat.