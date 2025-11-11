Plusieurs crédits acceptés pour améliorer la viabilité

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a validé, mardi, quatre crédits d'engagement en lien avec la mobilité ou la modification d'un cours d'une rivière. Ceux-ci concernent Hérémence, la vallée d'Illiez et le Haut-Valais.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le Canton du Valais financera à hauteur de 6 millions de francs (75% de la facture totale) la restructuration de la route cantonale traversant Hérémence. Le solde (2 millions de francs) sera réparti entre les communes d’Hérémence, Vex, Evolène, Mont-Noble, Saint-Martin et de Sion.

Le projet vise notamment à assurer la continuité des cheminements piétons sur toute la traversée du village dont la vitesse sera réduite de 50 à 30 km/h ; à corriger la chaussée; à aménager les arrêts de bus pour qu’ils soient accessibles aux personnes en situation de handicap et à diminuer la vitesse dans le secteur.

Dans le Chablais, le demi-pont de Chernat, situé entre Val-d’Illiez et Champéry, doit être remplacé, en raison des dommages et dégradations subis par l’ouvrage long de 120 mètres.

Le coût du projet se monte à 5,9 millions de francs. Le canton prendra à sa charge 75% du financement (4,42 millions de francs) et l’ensemble des communes valaisannes, 1,48 million de francs.

Pour mieux sécuriser Zermatt

L’octroi d’un crédit d’engagement pour remettre au gout du jour la traversée du centre de Fiesch a également été validé. Il consiste, notamment, en un élargissement de la chaussée et des trottoirs sur 430 mètres. Il en coûtera 5,93 millions de francs au Canton et 1,97 million aux communes de Fiesch et de Fieschertal. Total des coûts: 7,9 millions de francs.

Toujours dans le Haut-Valais, le projet d’aménagement de la rivière Lüegelbach vise à mieux sécuriser la rivière Matervispa ainsi que les zones habitées et commerciales avoisinantes de Zermatt contre les laves torrentielles. La dernière coulée de boue y a eu lieu, en 2024, mais la plus importante remonte à octobre 2000: lorsque 17’000 mètres cubes de matériaux charriés ont provoqué un refoulement de la Vispa, mettant en danger des infrastructures importantes telles que la STEP, le groupe électrogène de secours de la centrale électrique et plusieurs installations industrielles.

Soutien de la Confédération

Le projet prévoit de déplacer l’embouchure du Lüegelbach dans la Vispa, plus en aval, ce qui réduira la hauteur d’une possible accumulation d’eau et/ou de gravats et diminuera significativement la zone qui serait affectée par de possibles dégâts.

Le coût total des travaux se monte à 6,55 millions de francs. Canton et Confédération règleront la facture à hauteur de 5 millions de francs (2,69 millions pour le canton et 2,3 millions pour la Confédération). La commune de Zermatt prendra en charge le solde, soit 1,56 million de francs.

Les quatre objets ont été validés à l’unanimité par le Grand Conseil.