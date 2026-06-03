Plusieurs entreprises étrangères se désengagent de Cuba

Keystone-SDA

(par Rigoberto DIAZ) La pression de Washington accélère le désengagement d'entreprises étrangères à Cuba. Après une compagnie minière et des groupes hôteliers, c'est une banque qui suspend ses transactions avec l'île, entraînant l'arrêt des paiements par cartes Visa et Mastercard.

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(Keystone-ATS) La Havane a annoncé mercredi qu’aucun paiement par ces cartes internationales ne serait possible sur l’île à partir de ce weekend, après la rupture des relations entre une banque étrangère et Fincimex, branche financière du conglomérat économico-militaire cubain Gaesa, sanctionné par Washington.

«En date du 2 juin, une communication a été reçue de la part de la banque étrangère qui traite les opérations effectuées à Cuba au moyen de cartes Visa et Mastercard, informant de l’interruption de sa relation avec Fincimex S.A», a indiqué la Banque centrale de Cuba dans un communiqué.

«Stratégie d’asphyxie»

«Cette interruption est directement en lien avec l’ordre exécutif» signé le 1er mai par Donald Trump et «fait partie de la stratégie d’asphyxie contre le peuple cubain», dénonce le texte.

Depuis janvier, l’administration Trump mène une politique de pression maximale contre Cuba, affirmant que l’île communiste, située à 150 km des côtes de Floride, représente «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Outre son embargo pétrolier visant l’île de 9,6 millions d’habitants, Washington cible le «Groupe d’administration d’entreprises»(GAE.SA ou Gaesa) lié à l’armée et actif dans de nombreux secteurs-clés de l’économie de l’île.

Gaesa a été une des premières entités sanctionnées dans le cadre du décret présidentiel du 1er mai signé par Donald Trump. Le conglomérat était déjà sous sanctions, mais le nouveau décret a introduit des mesures coercitives secondaires à l’encontre d’entreprises qui collaborent avec lui.

Selon le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), qui dépend du Département américain du Trésor, ces entreprises ont jusqu’à vendredi pour ajuster leurs activités sous peine de sanctions.

Ces mesures peuvent impliquer des difficultés pour accéder au système financier international ou effectuer des transactions, une interdiction pour des banques de travailler avec ces entreprises, ou le gel d’avoirs, notamment aux Etats-Unis.

Le groupe hôtelier espagnol Melia avait annoncé un peu plus tôt mercredi une réduction de son activité à Cuba. Il a indiqué mettre un terme aux activités de 15 hôtels sur l’île, sur les 34 qu’il gérait, «avec effet immédiat», en raison de «la situation actuelle».

Mardi, l’AFP avait appris de plusieurs sources proches du dossier qu’un autre groupe hôtelier espagnol, Iberostar, abandonnait la gestion de 12 hôtels sur les 18 qu’il administrait en partenariat avec Gaesa.

Ces deux groupes poursuivront néanmoins la co-gestion des hôtels détenus par le Ministère cubain du tourisme.

«Dévastateur»

Un autre groupe hôtelier international, Archipiélago International (Indonésie), est en train d’étudier un retrait total de Cuba où il gère six hôtels, selon une autre source proche du dossier.

En début de semaine, la chaîne hôtelière canadienne Blue Diamond avait annoncé cesser la totalité de ses activités touristiques à Cuba.

Mi-mai, les compagnies maritimes française CMA CGM et allemande Hapag-Lloyd ont également suspendu «temporairement» les réservations de fret à destination de Cuba en raison du décret américain.

Un porte-parole de Hapag-Lloyd a indiqué mercredi à l’AFP que la compagnie continuait à «examiner les conséquences des sanctions américaines récemment imposées».

Active dans le secteur minier, lui aussi dans le viseur de Washington, la compagnie canadienne Sherritt s’est retirée début mai de Cuba, où elle exploitait du nickel et du cobalt depuis les années 1990.

Impact «dévastateur»

«L’impact pour l’économie cubaine du départ de toutes ces entreprises internationales à court et moyen terme est dévastateur», a réagi auprès de l’AFP l’économiste cubain Daniel Torralbas. Cela «fait de 2026 la pire année de l’histoire économique de Cuba de ces 70 dernières années».

Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio, farouche opposant au gouvernement de La Havane, a récemment accusé les dirigeants cubains de vol et de corruption via Gaesa.

Le département d’Etat affirme que le conglomérat possède des actifs à hauteur de 18 milliards de dollars et détient jusqu’à 70% de l’économie cubaine.

Selon La Havane, le conglomérat, créé en 1995, a pour but de faire face à l’embargo américain en vigueur depuis 1962 et de générer des devises pour faire fonctionner l’économie cubaine.