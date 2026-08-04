Plusieurs régions du canton de Berne privées d’électricité

Keystone-SDA

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Les orages qui ont frappé une partie de la Suisse lundi soir ont aussi provoqué des coupures d'électricité dans la partie germanophone du canton de Berne. Plusieurs milliers de foyers ont été momentanément privés de courant.

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(Keystone-ATS) La situation a pu être rétablie avant minuit, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de l’entreprise BKW Energie, confirmant une information publiée par la Berner Zeitung et le Bund. Dans la seule région d’Illiswil, de Wohlei et de Frauenkappelen, ce sont 1100 foyers qui ont dû se passer d’électricité pendant un peu plus d’une heure et demie dans la nuit de lundi à mardi.