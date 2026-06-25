Poésie en arrosoir: création d’après une oeuvre de Sonia Menoud

Keystone-SDA

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Le festival Poésie en arrosoir revient du 3 au 12 juillet à Cernier (NE) aussi bien dans les jardins, les serres, la Grange aux concerts ou les salles du site d'Evologia. Parmi les temps forts de cette édition figure "Bio dégradable", création fil rouge portée par la poétesse, comédienne et metteuse en scène gruérienne Sonia Menoud.

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(Keystone-ATS) «Le festival poursuit depuis 24 ans un pari singulier: faire de la poésie une expérience collective, vivante et accessible», ont indiqué les organisateurs. Les mots prennent forme en spectacles, concerts, récitals, performances ou spoken word.

Le spectacle «Bio dégradable», créé par la compagnie Poésie en arrosoir d’après un recueil de Sonia Menoud, est conçu pour être joué en plein air dans les jardins d’Evologia. «Ce poetry show remuant et déambulatoire mêle traditions paysannes, lyrisme et humour. Il est interprété par quatre comédiennes, avec une création sonore de Flexfab – Pablo Fernandez», peut-on lire dans le communiqué.

Le festival accueille aussi des artistes reconnus comme la Française Emily Loizeau pour un récital poétique et musical ou le duo suisse Aliose qui revisite le répertoire de Maxime Le Forestier. Le slameur Jesers proposera deux concerts et des ateliers d’écriture ouverts au public. Le collectif La Meute présentera une création de spoken word ancrée dans la parole collective.