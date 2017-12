Droits d’auteur

Les Suisses parmi les plus grands buveurs de café au monde 27. novembre 2017 - 14:39 Les Suisses sont attachés à leur petit noir. Ils se classent 3e au classement mondial des plus grands consommateurs de café dans le monde. Seuls les Allemands et les Norvégiens en boivent davantage. Selon une enquête publiée lundi par l’association CafetierSuisse, chaque habitant de la Suisse a consommé l'an dernier pas moins de 1093 tasses de café, en moyenne, soit près de trois tasses quotidiennes. Les Helvètes sont uniquement précédés par les Norvégiens et les Allemands, ceux-ci ayant ingurgité respectivement 1275 et 1246 tasses. Côté prix, les tarifs les plus élevés sont affichés en ville de Zurich avec un prix moyen pour café crème de 4,42 francs actuellement. En Suisse romande, le petit noir reste généralement moins cher. A Berne, seul canton bilingue dans lequel l'association faîtière alémanique est présente, le prix a aussi augmenté cette année, franchissant la barre des 4 francs. Il s'agit du montant le plus bas outre-Sarine.