La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Police: feu vert pour l’assainissement du Centre Blécherette

Keystone-SDA

Le Centre Blécherette, qui regroupe au Mont-sur-Lausanne les trois bâtiments du siège de la police cantonale ainsi que le Centre d'entretien des routes nationales et cantonales, sera assaini. Le Grand Conseil vaudois a facilement donné mardi son aval à un premier crédit d'ouvrage de 19,6 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’assainissement des bâtiments du Centre Blécherette, qualifiés de «passoires énergétiques», doit se dérouler en deux étapes au moins. En attendant d’autres crédits, les 19,6 millions validés mardi visent déjà à lancer des travaux prioritaires sur les quatre bâtiments du site. Ils permettront aussi la couverture photovoltaïque de deux bâtiments utilisés par la police et un raccordement à un chauffage à distance à bois.

Le crédit a été accepté à l’unanimité et onze abstentions. A droite, l’élu PLR Guy Gaudard a toutefois regretté que les deux étapes ne soient pas regroupées pour rationaliser les travaux (ressources en personnel, montages d’échafaudages, etc). Il a également déploré ne pas connaître aujourd’hui déjà le montant total de cet assainissement.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
6 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision