Police: feu vert pour l’assainissement du Centre Blécherette

Keystone-SDA

Le Centre Blécherette, qui regroupe au Mont-sur-Lausanne les trois bâtiments du siège de la police cantonale ainsi que le Centre d'entretien des routes nationales et cantonales, sera assaini. Le Grand Conseil vaudois a facilement donné mardi son aval à un premier crédit d'ouvrage de 19,6 millions de francs.

1 minute

(Keystone-ATS) L’assainissement des bâtiments du Centre Blécherette, qualifiés de «passoires énergétiques», doit se dérouler en deux étapes au moins. En attendant d’autres crédits, les 19,6 millions validés mardi visent déjà à lancer des travaux prioritaires sur les quatre bâtiments du site. Ils permettront aussi la couverture photovoltaïque de deux bâtiments utilisés par la police et un raccordement à un chauffage à distance à bois.

Le crédit a été accepté à l’unanimité et onze abstentions. A droite, l’élu PLR Guy Gaudard a toutefois regretté que les deux étapes ne soient pas regroupées pour rationaliser les travaux (ressources en personnel, montages d’échafaudages, etc). Il a également déploré ne pas connaître aujourd’hui déjà le montant total de cet assainissement.