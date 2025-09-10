La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Police: Zurich et Bâle continueront d’indiquer la couleur de peau

Keystone-SDA

Les polices cantonales zurichoise et bâloise continueront de mentionner la couleur de peau des personnes recherchées dans le système Ripol. Elles vont ainsi à l'encontre de la nouvelle directive émise la semaine dernière par l'Office fédéral de police (Fedpol).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police zurichoise a confirmé à Keystone-ATS qu’elle continuera à faire mention de toutes les caractéristiques importantes qui incluent, selon elle, la couleur de peau. Mercredi dans la NZZ, le conseiller d’Etat en charge de la Sécurité Mario Fehr a jugé cette directive, qui a pour but de suivre une pratique répandue à l’international, «peu utile» et «politiquement motivée».

La police cantonale bâloise continuera elle aussi de mentionner la couleur de peau, indique-t-elle.

De son côté, la police cantonale genevoise se montre pour l’heure prudente. L’application de la directive requiert en effet «une analyse approfondie du contexte opérationnel, notamment», explique-t-elle. De même, la police cantonale bernoise ne sait pas encore si elle respectera cette directive.

