Le canton de Berne a décidé que la prison de Moutier serait désormais chargée de la détention des requérants d’asile avant leur expulsion. Un changement majeur pour le quotidien des employés et de l’institution.

Depuis le 1er juillet 2018, le canton de Berne a réorganisé ses prisons et a spécialisé Moutier dans la détention administrative des requérants d’asile avant leur renvoi. 28 places sont disponibles: 14 cellules individuelles, 1 cellule à deux et 4 cellules à trois. Cette spécialisation permet d’assouplir plus facilement le règlement de la prison, explique la direction, étant donné que le régime d’incarcération n’est pas aussi strict que dans des établissements de détention pénale. Un grand changement pour le personnel et le fonctionnement global de l’institution.

À Moutier, les personnes qui travaillent (nettoyage, lessive, confection de fagots de bois ou cartonnage pour l’industrie horlogère) sortent de leur cellule entre 9h et 18h. Les autres peuvent se promener librement sur les deux étages du bâtiment entre 12h et 18h et sur le toit entre 14h et 17h. La direction de la prison nous a indiqué qu’elle avait pour objectif d’utiliser toutes les possibilités afin d’améliorer le quotidien des détenus, tout en maintenant un dispositif sécuritaire efficace.

