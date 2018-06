Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La détention d'enfants demandeurs d'asile dénoncée par une commission Rouven Gueissaz et Mouna Hussain, RTS 29. juin 2018 - 12:02 Lorsqu'une famille de requérants d'asile est incarcérée en vue de son renvoi, il peut arriver que des mineurs de moins de 15 ans soient mis en détention. Une pratique dénoncée jeudi par la commission de gestion du Conseil national. Les parlementaires invitent le gouvernement à exclure cette pratique, non conforme à la loi. Ils appellent en outre à favoriser d'autres alternatives de renvoi des familles. «Je suis pour une pratique dure en matière de détention administrative, mais elle doit être proportionnée, surtout lorsqu’il s’agit de mineurs », a expliqué sur la télévision RTS le conseiller national de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) Alfred Heer. Une centaine de cas recensés Si la mesure n'est pas utilisée dans des cantons comme Genève, Vaud et Neuchâtel, le Contrôle parlementaire de l'administration (CPA) a constaté plus de 100 cas de jeunes de moins de 15 ans détenus avec leurs proches, surtout dans le canton de Berne. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a de son côté relevé la difficulté à quantifier le nombre d'enfants concernés, en raison de problèmes de saisie des données. Les cantons se défendent: «Ce sont des cas absolument exceptionnels, assure Roger Schneeberger, secrétaire général de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police. Ce sont des arrestations à court terme, par exemple lorsqu'il y a une mère avec un bébé et qu'il n'est pas dans l'intérêt des deux de les séparer.» «La place d'un enfant n'est pas en prison» La directrice d'Amnesty International Suisse Manon Schick condamne des incarcérations qui vont à l'encontre de la convention européenne des droits de l'homme. «La place d'un enfant n'est pas en prison», a-t-elle indiqué jeudi sur le plateau du journal télévisé de la RTS. «Il y a aussi eu des cas de séparation des familles, raconte Manon Schick, et les parents ont été détenus sans les informer où étaient placés leurs enfants.» Pour la directrice de l'ONG, il faut réfléchir à des alternatives et prévenir les parents de ce qu'il risque de se passer. Mineurs de plus de 15 ans Pour les mineurs de plus de 15 ans, la mesure n'est pas illégale, mais elle ne doit être ordonnée qu'en dernier ressort, pour une durée limitée à 12 mois, et avec des places de détention spécialement adaptées, insiste la commission. «Il y a eu environ 150 à 175 cas d'adolescents détenus en Suisse en 2016, simplement parce qu'ils n'ont pas de statut légal, déplore la directrice d'Amnesty International Suisse. Ils n'ont commis aucun délit.»