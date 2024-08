Comment allez-vous voter le 22 septembre?

Keystone / Urs Flueeler



Deux objets de votation, votre avis: participez au grand sondage de la SSR sur les votations du 22 septembre.

2 minutes

Le peuple se prononce une fois encore, le 22 septembre, sur un objet qui touche au système des retraites. Cette fois-ci, il s’agit d’une révision du second pilier, soit la prévoyance professionnelle.

Le Parlement et le Conseil fédéral ont adopté une modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Celle-ci prévoit principalement la diminution de 6,8% à 6% du taux de conversion, qui permet de convertir en rente le capital accumulé par les personnes salariées et leurs employeurs. L’objectif est de garantir le financement à long terme du deuxième pilier, qui souffre notamment de l’augmentation de l’espérance de vie.

Opposés à la réforme, la gauche et les syndicats ont lancé un référendum. Ils estiment que les personnes actives devront cotiser davantage pour percevoir des rentes plus faibles à la retraite.

Les Suisses votent aussi sur l’initiative sur la biodiversité. Le texte déposé par des associations de protection de la nature et de l’environnement réclame suffisamment de moyens et de surfaces pour la nature. Il veut aussi ancrer une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti dans la Constitution.

L’initiative est combattue par une large alliance, qui réunit les principaux partis de droite et du centre, les milieux agricoles et les organisations économiques. Ces acteurs la qualifient de «trop extrême et inefficace».

Votre avis nous intéresse: que pensez-vous de ces propositions? Avez-vous déjà décidé de mettre un «oui» ou un «non» dans l’urne?

>>> Participez à l’enquête de la SSR en cliquant sur ce lien Lien externe

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative