Dernière ligne droite avant les votations du 24 novembre – le suspense reste entier

Le Conseil fédéral et le Parlement seront-ils défaits sur les quatre objets soumis au vote le 24 novembre? A une dizaine de jours du scrutin, ce scénario ne peut pas être exclu.



Le deuxième sondage réalisé par l'institut gfs.bern montre une perte de confiance de l'électorat suisse envers ses autorités. Une défiance qui avait déjà pu être observée lors du vote sur l'octroi d'une 13e rente AVS au mois de mars, et, plus récemment, lors du rejet de la réforme de la prévoyance professionnelle.



La confiance n'est pas vraiment meilleure du côté de la diaspora: le soutien des Suisses de l'étranger à l'extension des autoroutes s'est par exemple effondré entre le premier et le deuxième sondage.



Dans cette lettre d'information, vous pourrez (re)découvrir tous nos articles explicatifs, nos débats et nos analyses afin de prendre une décision éclairée - si vous ne l'avez pas encore fait - en vue de ce dimanche de votation qui s'annonce passionnant. À vos bulletins de vote!



