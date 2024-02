La neutralité suisse a-t-elle encore du sens?

La Suisse n'est pas seulement célèbre pour son fromage, son chocolat et ses banques, elle est aussi connue dans le monde entier pour sa neutralité et ses bons offices. Mais comment la Suisse définit-elle la neutralité? Et dans un monde bouleversé par la guerre en Ukraine et le conflit à Gaza, ce principe a-t-il encore du sens? Venez en discuter avec «dialogue», une offre de la SSR.

Le 24 février 2022, l’armée russe lance une offensive de grande ampleur sur le sol ukrainien. La guerre est de retour en Europe. Après un bref moment de stupeur, le monde occidental réagit vite et adopte des sanctions à l’encontre du régime de Vladimir Poutine. Immédiatement, une forte pression internationale s’exerce sur la Suisse et sa neutralité. Après quelques jours de tergiversations, la Confédération emboîte le pas à Bruxelles et reprend elle aussi les sanctions européennes.

Deux ans plus tard, le débat n’a pas cessé, en lien notamment avec la réexportation des armes suisses vers l’Ukraine ou le gel des fonds russes. La droite nationaliste, UDC en tête, défend une application stricte de la neutralité et a même lancé une initiative populaire pour la «sauvegarder». D’autres avancent que les sanctions sont tout à fait compatibles avec la neutralité et que la Suisse a toujours appliqué ce principe de manière active, en se fondant sur le droit international.

Et vous, qu’en pensez-vous?

Face à la multiplication des tensions dans le monde – guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, etc. -, la neutralité doit-elle être appliquée au sens le plus strict ou faut-il l’adapter au climat politique général, voire l’assujettir à des exigences morales supérieures? La neutralité a-t-elle même encore du sens? Est-elle garante de la paix en Suisse ou devient-elle un frein à la prospérité du pays?

Exprimez-vous et débattez de ces questions avec toute la Suisse sur notre espace de discussion iciLien externe.

Découvrez ici où vous vous situez par rapport à d’autres internautes:

Quand et comment la neutralité helvétique est-elle née? Et être «neutre», qu’est-ce que ça signifie au juste? Quels sont les succès et les échecs des bons offices de la Suisse, c’est-à-dire lorsque la Confédération agit en tant que médiatrice dans des conflits?

Complétez votre connaissance de la question grâce à notre sélection de vidéos, d’audios et d’articles de fond venus de toute la Suisse, traduits par l’équipe de «dialogue» pour vous dans les quatre langues nationales et en anglais.

Qu’est-ce que «dialogue»?

Cette offre éditoriale vise à favoriser le dialogue entre les différentes régions du pays, sans barrières linguistiques.

