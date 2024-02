Faut-il abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans?

Faut-il abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans? KEYSTONE/Walter Bieri

La question n'est pas nouvelle, mais elle revient ces jours-ci sur le devant de la scène: les jeunes de 16 ans doivent-ils avoir le droit de vote?

4 minutes

Le Conseil national répond non. Mercredi, les députés ont rejeté par 106 voix contre 84 une initiative parlementaire demandant l’abaissement de la limite d’âge pour participer à la vie politique du pays. Cette question, débattue depuis des années, a été maintes fois sabordée sous la Coupole fédérale.

Au niveau cantonal, la liste des tentatives qui ont échoué est également longue, les dernières en date ayant eu lieu à Berne et à Zurich en 2022. D’autres n’ont pas encore été traitées et une seule a abouti: en 2007, la Landsgemeinde de Glaris a accepté d’abaisser l’âge de vote de deux ans.

Au niveau européen, seules l’Autriche et Malte ont déjà accordé le droit de vote aux jeunes de 16 ans, auxquels s’ajoutent, au niveau mondial, le Brésil, l’Argentine, l’Équateur, le Nicaragua et Cuba.

Une commune pionnière du droit de vote en Suisse

Le droit de vote à 16 ans est un sujet d’actualité particulièrement brûlant à Riehen, dans le canton de Bâle-Ville. La ville, pionnière en matière de droits politiques, est la première commune de Suisse à avoir introduit le suffrage féminin en 1958.

Avec plus de 20’000 habitants, Riehen est aussi la deuxième commune la plus peuplée du nord-ouest de la Suisse, plus grande que Soleure et Aarau.

Et le conseil des habitants a récemment décidé de descendre le droit de vote à 16 ans. Ce qui a déplu à l’UDC locale. Le parti s’y est opposé à l’unanimité et a lancé un référendum.

Le 3 mars 2024, les citoyens de Riehen sont ainsi appelés à se prononcer sur ce référendum.

Débat sur le droit de vote à 16 ans dans la commune de Riehen entre Jenny Schweizer (UDC/BS) et Noé Pollheimer (PS/BS) sur les ondes de la SRF.

Contenu externe

Donnez votre avis et échangez avec toute la Suisse

Et vous, qu’en pensez-vous? Le droit de vote doit-il être porté à 16 ans? Participez à la discussionLien externe sur l’espace de débat “dialogue”, modéré et traduit dans les quatre langues nationales et en anglais.

Contenu externe

Un système historiquement très sélectif

Depuis la création de l’État fédéral en 1848, la proportion de la population ayant le droit de vote n’a cessé d’augmenter.

Contenu externe

Une histoire au cours de laquelle, cependant, la liste des exclus a été beaucoup plus longue que celle des personnes autorisées à voter.

Pour approfondir la question, SWI swissinfo.ch revient sur cette longue histoire d’exclusions puis d’inclusions progressives de notre démocratie directe dans cet article lié:

Plus

Plus Quand la Suisse était une démocratie d’exclusion Ce contenu a été publié sur La jeune démocratie suisse du 19e siècle excluait des groupes confessionnels entiers et de nombreuses personnes vulnérables. lire plus Quand la Suisse était une démocratie d’exclusion

Des électeurs presque comme les autres

Dans le canton de Glaris et en Autriche, les jeunes de 16 ans peuvent déjà voter. Il apparaît que leur profil d’électeur ne diffère pas beaucoup du reste de la population, même si leur participation est moindre.

C’est ce que démontrent des enquêtes menées en 2022 et résumées par Céline Fontannaz dans La Matinale de la RTS.

Voir le sujet de Céline Fontannaz dans la Matinale de la RTS:

Contenu externe

Un droit pas si ancien

Le 3 mars 1991 s’est produit le dernier grand changement sur le droit de vote au niveau national. Le peuple et les cantons suisses ont accepté à une large majorité de porter le droit de vote et d’éligibilité à 18 ans, accueillant ainsi 160’000 jeunes dans la vie politique.

Un résultat à l’époque peu surprenant, d’après l’annonce des résultats du téléjournal de la Radiotelevisione svizzera (RSI).

Archive du téléjournal de la RSI du 3 mars 1991:

Contenu externe

Répondez à notre questionnaire et comparez-vous avec vos concitoyens

Contenu externe

Qu’est-ce que “dialogue”?