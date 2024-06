La loi sur l’électricité ne suffira pas à éliminer les émissions de la Suisse

La loi sur l'électricité encouragera la généralisation des panneaux solaires sur les bâtiments en Suisse. Keystone / Peter Schneider

Le projet d'approvisionnement en électricité sûr, accepté dimanche dans les urnes, favorisera le développement des énergies renouvelables en Suisse. Quelles seront les conséquences sur les factures d’électricité, le paysage alpin et la protection du climat?

Luigi Jorio

Au cours des 10 à 15 prochaines années, la Suisse produira davantage d’électricité à partir de sources renouvelables, notamment du soleil et de l’eau. Elle réduira ainsi sa dépendance énergétique vis-à-vis des autres pays pendant l’hiver. C’est ce que prévoit la loi sur l’électricité – en réalité un ensemble de plusieurs lois fédérales – acceptée en votation populaire le 9 juin.

L’ensemble de mesures vise à accélérer la transition énergétique. Mais cela aura inévitablement des répercussions, notamment sur le paysage alpin et la nature en Suisse. Les réponses aux principales questions.

Des panneaux solaires seront-ils installés sur tous les bâtiments en Suisse?

Les énergies renouvelables, hors hydroélectrique, devront produire au moins 35 térawattheures (TWh) d’électricité par an d’ici 2035 (et 45 TWh d’ici 2050), soit environ six fois la quantité produite en 2022.

Le photovoltaïque fournira l’essentiel de cette électricité verte. Plus de 80% des projets solaires prévus devraient être construits sur des infrastructures existantes, notamment les toits et les façades des immeubles résidentiels et des centres commerciaux.

Toutefois, l’obligation d’installer des panneaux solaires ne sera pas généralisée et s’appliquera uniquement aux nouveaux bâtiments d’une superficie au sol supérieure à 300 mètres carrés. Cette disposition avait déjà été introduite en urgence et temporairement en 2022 dans le cadre de l’offensive solaire «Solar Express» du Parlement.

La Suisse construira-t-elle de nouveaux barrages?

Les barrages joueront également à l’avenir un rôle essentiel dans l’approvisionnement en électricité en hiver. La production hydroélectrique devra passer de 37,2 TWh en 2023 à 39,2 TWh en 2050.

La loi adoptée dimanche accélère la construction de 16 projets hydroélectriques déjà approuvés par la Confédération, les cantons, les associations environnementales et les entreprises de fourniture d’électricité. Treize centrales électriques existantes seront agrandies et trois nouveaux barrages seront construits dans les Alpes, dont l’un dans la commune de Zermatt, en Valais, face au Cervin.

Les Alpes seront-elles dégradées au nom de la transition énergétique?

Les parcs solaires et éoliens jugés d’importance nationale auront, sous certaines conditions, priorité sur la protection de la nature et des paysages. Il sera donc plus facile de créer ces grands dispositifs dans les Alpes ou dans les forêts, comme l’ont déjà établi le «Solar Express» et son équivalent pour l’éolien «Wind Express».

L’énergie solaire alpine présente l’avantage de fournir de grandes quantités d’électricité pendant l’hiver, lorsque de nombreux panneaux photovoltaïques des plaines sont noyés dans le brouillard. L’énergie éolienne produit également la majorité de l’électricité pendant les mois d’hiver.

«Il y aura un impact sur le paysage et la biodiversité, car ces infrastructures pourront occuper de l’espace dans des environnements préservés», explique Marc Vonlanthen , professeur à l’Université des Sciences Appliquées et des Arts d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg, dans un email à swissinfo.ch. Les biotopes d’importance nationale continueront d’être protégés, même si des exceptions sont prévues.

Un scénario avec des milliers d’éoliennes, comme le suggère le camp opposé à la loi sur l’électricité, est cependant peu réaliste. Selon une étude de l’École polytechnique fédérale de Zurich, environ 460 suffiraient.

Panneaux solaires installés sur des abris paravalanches à Bellwald, dans les Alpes valaisannes. Keystone / Jean-Christophe Bott

La population devra-t-elle payer davantage pour l’électricité?

La loi ne prévoit pas de nouveaux impôts. Le supplément réseau, l’actuel mécanisme de financement pour la promotion des énergies renouvelables, restera inchangé à 2,3 centimes par kilowattheure.

«La population pourra bénéficier de prix de l’électricité stables et bas, sans frais supplémentaires, et d’un approvisionnement électrique sûr», estime Léonore Hälg , experte en énergies renouvelables et climat à la Fondation suisse de l’énergie.

De nombreuses sociétés de fourniture d’électricité prévoient une augmentation des prix. La loi sur l’électricité, affirment-ilsLien externe, entraînera une plus grande réglementation et des tâches supplémentaires pour les équipes qui gèrent le réseau, ce qui aura des répercussions sur la facture d’électricité.

Il est toutefois difficile de faire des prévisions, car le prix de l’électricité dépendra également de l’évolution du marché et des évolutions géopolitiques internationales.

La Suisse produira-t-elle toute l’électricité dont elle a besoin grâce aux énergies renouvelables?

C’est la grande question. La Suisse veut abandonner les énergies fossiles et aura donc besoin de plus d’électricité pour le chauffage des bâtiments (pompes à chaleur) et la mobilité (véhicules électriques). A cela s’ajoute le démantèlement progressif des centrales nucléaires, qui fournissent aujourd’hui environ un tiers de l’électricité.

Il existe de nombreux scénarios concernant les besoins futurs en électricité. Les autorités fédérales estiment la consommation d’électricité en 2050 à 76 TWh par an (contre environ 67 TWh aujourd’hui). L’Association des entreprises suisses d’électricité parle de 80 à 90 TWh, alors que le chiffre articulé dans une étudeLien externe de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) atteint 110 TWh. Il est donc difficile de faire des prévisions sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans 20 à 30 ans.

Ce qui est certain, c’est qu’il faudra résoudre le problème de l’intermittence de la production d’électricité renouvelable, estime Michaël Aklin , professeur de politique publique et de durabilité à l’EPFL. «Lorsque vous allumez la lumière, vous la voulez immédiatement. Il faut donc une production suffisante à tout moment, 24 heures sur 24, 365 jours par an», souligne-t-il.

Pour Michaël Aklin, il faudra trouver des moyens de stocker l’énergie renouvelable. Les solutions incluent la conversion de l’électricité en énergie chimique excédentaire (technologies « power-to-X ») et des systèmes de pompage et de turbinage.

La loi sur l’électricité permettra-t-elle à la Suisse d’atteindre ses objectifs climatiques?

Le développement de la production d’électricité renouvelable est la base pour atteindre les objectifs climatiques et la loi sur l’électricité est un élément important de la politique climatique suisse, estime Léonore Hälg. «Toutefois, d’autres mesures sont nécessaires pour remplacer efficacement les voitures à combustion et les systèmes de chauffage au fioul et au gaz par des alternatives renouvelables», souligne-t-elle.

La loi acceptée dans les urnes permettra d’éviter que l’énergie nucléaire soit remplacée par du gaz ou du charbon, comme cela s’est produit en Allemagne, estime Michaël Aklin.

Le défi climatique, ajoute-t-il, nécessite cependant des transformations dans d’autres secteurs que celui de l’électricité. «Nous devrons trouver un moyen de changer les technologies utilisées pour produire du ciment et du béton, trouver des incitations pour accroître l’efficacité énergétique et avoir accès à suffisamment de main-d’œuvre pour effectuer tout ce travail», dit-il.

La Suisse parviendra-t-elle à rattraper le reste de l’Europe en matière d’énergie solaire et éolienne?

La Suisse fait partie des pays européens avec le pourcentage le plus élevé de sources renouvelables dans la production d’électricité (62% en 2022Lien externe), grâce avant tout à l’énergie hydroélectrique. Le reste provient presque exclusivement des centrales nucléaires (36 %).

L’apport des énergies photovoltaïque et éolienne est au contraire limité. En Suisse, les panneaux solaires et, dans une moindre mesure, les éoliennes et les centrales à biomasse produisent moins de 10% de l’électricité. Dans l’Union européenne, le soleil et le vent ont fourni près de 27%Lien externe de l’électricité en 2023. La Suisse reste au bas du classement européen en matière de production d’énergie solaire et éolienne, indique la Fondation suisse de l’énergie.

Selon l’organisation, la loi sur l’électricité améliorera les conditions-cadres et réduira les risques financiers et de planification associés au développement des énergies renouvelables. Cela permettra à la Suisse de progresser par rapport au reste de l’Europe.

