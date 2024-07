«La pression du temps est le piège numéro un de toute négociation»

Helene Budliger Artieda, directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Keystone / Christian Beutler

Helene Budliger Artieda est la plus haute diplomate de Suisse en matière de commerce. Dans une interview à swissinfo.ch, la directrice du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) fait notamment le point sur l’état des négociations avec l’Union européenne et la contribution des entreprises suisses à la reconstruction de l’Ukraine.

10 minutes

Balz Rigendinger

La Suisse présente de nombreux visages et chacun raconte une multitude d’histoires. Ce pays m’intéresse dans toute sa diversité. J’aime parler de l’agriculture et des banques, des diplomates et des lutteurs, mais aussi de l’excellence industrielle et des grands rendez-vous culturels. Autre langue: 1 Deutsch de Helene Budliger-Artieda: “Zeitdruck ist die Falle Nummer eins” original lire plus Helene Budliger-Artieda: “Zeitdruck ist die Falle Nummer eins”

swissinfo.ch: Des émigrés suisses comme Louis Chevrolet ou César Ritz ont jadis posé les premières pierres de marques emblématiques. Voyez-vous aussi actuellement de telles figures?

Helene Budliger ArtiedaLien externe: Oui, il existe d’excellents entrepreneurs suisses partout dans le monde, notamment dans le petit commerce. Dans de nombreux pays où j’ai vécu, il y avait un boucher ou un boulanger suisse très prospère. Ils sont parfois devenus très riches grâce à de nouveaux produits de haute qualité.

En Thaïlande, par exemple, j’ai rencontré deux jeunes entrepreneurs, qui construisent des installations de toilettes. Ce n’est pas forcément ce que l’on attend d’une entreprise suisse, mais ils ont beaucoup de succès dans ce domaine.

En Afrique du Sud, j’ai rencontré des diplômés de l’École polytechnique fédérale de Zurich qui ont créé un marché avec de nouveaux matériaux pour la construction de maisons, adaptés au climat local. Ils ne visent ni le secteur du luxe ni le secteur social, mais la classe moyenne inférieure. En Afrique du Sud, cette couche sociale passe à travers les mailles du filet. Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d’avoir leur propre maison. Qui sait ce que ces noms pourraient devenir?

Reconnaissez-vous un modèle, quelque chose de typiquement suisse, lorsque vous voyez des entreprises suisses à l’étranger?

Oui, elles sont à la pointe soit de la qualité, soit de l’innovation, souvent des deux. D’une manière générale, la Suisse doit entrer dans la compétition par la qualité et l’innovation, car nous ne pouvons pas marquer des points par le prix ou par la production de masse.

Une autre caractéristique, également typiquement suisse, est que nous nous assurons de tous les côtés possibles. D’une certaine manière, cela vaut aussi pour les entreprises. En ces temps instables, le fait que nos entreprises soient très prévoyantes et résilientes est un avantage. Nous l’avons vu lors de la pandémie, puis avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Les entreprises suisses font constamment preuve d’une résilience impressionnante.

Helene Budliger Artieda avec le ministre suisse de l’Économie Guy Parmelin et le ministre indien de l’Industrie Piyush Goyal. Keystone

Parce qu’elles gèrent des réserves?

Ou tout simplement parce qu’elles ont un bon sens des risques et des opportunités, peut-être même en renonçant parfois à prendre des risques. Ce qui frappe aussi, c’est qu’en règle générale, les entreprises suisses sont très proches de leur activité.

Que voulez-vous dire?

Elles me convainquent par leur proximité avec le personnel. Bien sûr, les entreprises suisses veulent aussi gagner de l’argent. Néanmoins, il y a une grande compréhension du fait qu’elles travaillent dans la société et pour la société. Elles savent ce que signifie le devoir d’assistance pour une entreprise.

La Suisse a transféré 500 millions du budget de l’aide au développement pour que des entreprises suisses participent à la reconstruction de l’Ukraine. Trouvera-t-on suffisamment d’entreprises capables d’assumer un tel volume?

Sans aucun problème. Il y a quelques entreprises suisses qui sont en Ukraine depuis des années et qui ont tenu bon pendant la guerre. Une entreprise de fabrication de fenêtres, par exemple, qui est restée en Ukraine, est très importante. Si on peut installer son verre de sécurité dans les hôpitaux ou les jardins d’enfants, c’est très utile.

Il existe également une entreprise de construction qui peut répondre au grand besoin de bunkers de protection en Ukraine. Un projet est déjà en cours, dans le cadre duquel nous soutenons une entreprise qui pose des rails de chemin de fer. L’Ukraine est un important fournisseur de céréales et le transport par train gagne en importance en raison de la situation difficile autour des ports.

Ce sont donc surtout les entreprises qui ont tenu bon en Ukraine qui en bénéficieront?

Non, pour une deuxième phase et si l’Ukraine est intéressée, nous pensons aussi à une extension générale aux livraisons suisses. Le cadre juridique doit encore être créé. Depuis que l’on sait que nous développons un instrument axé sur les entreprises suisses, de nouvelles idées d’entreprises helvétiques arrivent sur la table. Une mission économique est prévue à la fin de l’année, au cours de laquelle nous emmènerons ces entreprises. L’intérêt est grand.

Donc, contrairement à certaines critiques, vous n’avez aucun problème à ce que des fonds de l’aide au développement soient redirigés vers la promotion économique suisse?

L’objectif n’est pas de créer des emplois en Suisse. Ce qui est important, c’est que ces 500 millions de francs ont une composante de développement. Ce projet ne sera donc pas très différent de ceux que nous avons menés jusqu’à présent dans le cadre de la coopération économique au développement. Nous avons l’habitude de veiller très attentivement à créer des conditions-cadres qui débouchent sur des emplois locaux. Dans la mesure du possible, la valeur ajoutée doit se produire sur place.

D’un point de vue plus général, il faut aussi voir que beaucoup d’argent va affluer en Ukraine dans un avenir proche. Les autorités locales n’auront guère la capacité d’absorber cette somme de manière judicieuse. C’est pourquoi je suis convaincu que les 500 millions de francs que nous allons utiliser en collaboration avec les entreprises se justifient très bien. En termes de durabilité également: une entreprise restera sur place une fois les programmes de restructuration terminés.

Qu’est-ce qui rend ces implantations d’entreprises si sûres?

Le premier pas est l’entrée sur le marché. Une fois que c’est fait, la plupart restent. Mais il est également clair qu’une entreprise ne va pas s’implanter en Ukraine de son propre chef pour le moment. Mais si elle a une assurance, c’est différent. Ce que nous proposons maintenant, c’est une sorte d’assurance, pas une assurance classique, mais une assurance sous forme de commande.

Plus

Plus La Suisse veut financer la reconstruction de l’Ukraine aux dépens de la coopération au développement Ce contenu a été publié sur Le gouvernement veut financer la reconstruction de l’Ukraine à hauteur de cinq milliards de francs. Son financement doit se faire au détriment d’autres régions, ce qui suscite des critiques. lire plus La Suisse veut financer la reconstruction de l’Ukraine aux dépens de la coopération au développement

En renversant maintenant la perspective, quel est l’attrait de la Suisse pour les entreprises étrangères?

Elle est attractive, mais j’ai toujours l’habitude de dire aux ministres à l’étranger que nous pouvons aussi construire des sites de production chez eux. En effet, où pourrions-nous encore ouvrir un grand parc industriel en Suisse, par exemple? Il nous manque des terres, il nous manque des gens. La population suisse ressent le stress de la densité. Nous n’avons jamais passé autant de temps dans les embouteillages qu’aujourd’hui.

La Suisse n’a-t-elle donc plus besoin d’entreprises étrangères?

Vous savez qu’en Suisse, nous sommes en situation de plein emploi. Nous ne nous intéressons qu’aux entreprises qui produisent une qualité élevée, qui sont innovantes et qui créent de bons emplois. Bref, qui offrent une plus-value à l’économie suisse. Si quelqu’un d’autre vient ouvrir un salon de manucure, par exemple, cela ne me dérange pas. Nous sommes un pays libre. Mais ce n’est pas ce qui nous fait avancer stratégiquement. Ce que nous ne voulons pas, en revanche, ce sont des sociétés boîtes aux lettres.

Depuis des années, le dossier européen n’est pas résolu, même s’il est d’une grande importance pour l’économie suisse. Vous jouez un rôle central au niveau national depuis 2022 et vous êtes désormais considérée comme la personnalité la plus engagée dans ce dossier…

… c’est exagéré, notre négociateur en chef Patric Franzen, par exemple, effectue un travail fantastique. Il travaille jour et nuit sur ce dossier. Dans de nombreux départements, des personnes engagées s’investissent pour que les négociations avec l’UE aboutissent à un bon résultat.

Mais quelqu’un doit faire le gros du travail à l’intérieur du pays – et c’est vous.

Oui, mais je ne le fais pas non plus seule. Le Secrétariat d’État à l’économie a un rôle à jouer dans différents processus, que nous assumons volontiers et que nous faisons avec engagement.

Pouvez-vous aller plus loin? Avec les syndicats, par exemple?

Nous parlons des partenaires sociaux, car les employeurs sont également impliqués. Le processus se déroule bien, mais il est très complexe. Nous voulons fournir aux négociateurs les meilleurs arguments possibles et essayer de nous impliquer positivement dans le processus de négociation. Nous regardons donc ce que nous devons créer comme mesures de compensation sur le plan de la politique intérieure, afin de rester dans les limites convenues avec Bruxelles.

La Suisse a-t-elle suffisamment de temps pour mener ces négociations à l’intérieur du pays?

Quel voulez-vous dire par «temps»?

C’est le temps qu’il faut aux partenaires sociaux pour trouver une solution en politique intérieure. Depuis des années, aucun progrès n’a été réalisé au niveau national et Bruxelles fait pression de l’extérieur.

Oui, il y a une certaine pression. Mais dans le cas d’Horizon, notre gestion intelligente des négociations a entre-temps conduit à un premier assouplissement, mais nous ne sommes pas encore arrivés au but. Dans le secteur de la technologie médicale, les entreprises suisses ont des charges administratives et des coûts plus élevés, car la reconnaissance mutuelle ne fonctionne plus malgré une législation équivalente.

Inversement, les fabricants de l’UE, en raison de coûts comparables, ne livrent plus certains produits en Suisse. Une avancée rapide est donc aussi dans l’intérêt de la Suisse. Et en même temps, les discussions avec les partenaires sociaux se poursuivent de manière intensive.

La feuille de route pour un nouvel accord avec l’UE est donc établie?

La prémisse du Conseil fédéral est la suivante: prendre le temps nécessaire. La pression du temps est le piège numéro un de toute négociation. Le délai ne doit pas être plus important que la qualité du résultat. Il en va de nos intérêts, pas seulement de la protection des salaires, mais aussi, entre autres, de l’immigration, qui est un sujet délicat pour nous.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op

Plus

Plus Notre newsletter sur la politique suisse La Berne fédérale en bref: votations, affaires parlementaires et nouvelles idées en bref. L’essentiel pour prendre des décisions éclairées réuni dans une seule newsletter. lire plus Notre newsletter sur la politique suisse

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative