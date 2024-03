«La société suisse devient plus agressive»

Davantage de délits ont été recensés en Suisse l’an dernier, selon la statistique policière publiée lundi. Le problème doit être pris au sérieux et des mesures doivent être prises, estime le criminologue Dirk Baier.

Les actes de violence graves et les vols, en particulier, ont atteint de nouveaux sommets au sein de la Confédération. En outre, la criminalité numérique enregistre une nette hausse, avec une augmentation de plus de 30%. Le criminologue Dirk Baier fait le point.

L’année dernière, on a enregistré 14% de crimes en plus par rapport à l’année précédente. Notre société devient-elle plus violente?

Dirk Baier: Oui, la vie en société devient plus rude. Si l’on prend en compte les dix dernières années, les actes de violence graves ont même augmenté d’environ un tiers. Il s’agit notamment de lésions corporelles graves, d’homicides et de viols.

Quelles sont les raisons de cette recrudescence d’actes de violence graves?

D’une part, on ne peut pas nier que la société devient un peu plus agressive, en particulier chez les jeunes. Nous l’avons déjà constaté ces dernières années. Les actes de violence ont justement augmenté dans cette catégorie de la population. Cela est en partie lié aux exemples relayés par les médias.

Et cela est aussi lié au fait que la pandémie de coronavirus a laissé des traces, que certaines compétences ne sont plus aussi développées. L’empathie par exemple. Nous parlons certes d’un petit groupe, mais nous devons regarder de près pourquoi ils sont prêts à commettre des actes de violence, parfois graves.

Le nombre de vols a lui aussi massivement augmenté. Pourquoi cela?

La Suisse est attractive. Cela signifie que nous avons des touristes criminels qui viennent de l’étranger spécialement pour cela. Il y a quelque chose à prendre ici, il y a de la richesse et il y a parfois une population peu attentive qui ne ferme pas les voitures à clé ou qui laisse les portes des appartements en partie ouvertes.

Il faut donc être un peu plus sensible au fait que l’on peut aussi faire quelque chose pour éviter d’être victime. La Suisse est un pays sûr et la population est heureuse de vivre en sécurité. Et en partie, elle ne se préoccupe pas assez et invite à commettre des délits.

La part des délits commis par des personnes issues du domaine de l’asile a augmenté de plus de 50 pour cent par rapport à l’année précédente. De nombreux criminels sont originaires d’Algérie, de Roumanie et du Maroc. Comment expliquez-vous cela?

C’est l’une des plus fortes augmentations que nous ayons constatées. En 2022, environ 4000 demandeurs d’asile étaient enregistrés comme prévenus, maintenant ils sont environ 6000. Il y a apparemment eu un changement.

Certains délits faciles à commettre ont été découverts par ce groupe, par exemple les vols par introduction clandestine. Il s’agit d’ouvrir la portière d’un véhicule et d’y prendre quelque chose. On voit que des délinquants isolés peuvent vraiment commettre de tels actes en masse.

Que doivent donc faire la politique et les autorités pour maîtriser le problème?

Si la société se décide à y regarder de plus près, elle parviendra à maîtriser le problème. Désormais, il a été identifié: la police multiplie les contrôles, la population est sensibilisée. Je pense qu’en 2024, on parlera moins de ce sujet.

Traduit de l’allemand avec Deepl /kro

