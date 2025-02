Le peuple suisse balaie l’initiative écologiste sur les limites planétaires

Une affiche en faveur de l'initiative sur la responsabilité environnementale sur une route de Sempach, dans le canton de Lucerne. Keystone / Urs Flueeler

L’initiative sur la responsabilité environnementale serait refusée par 70% de l'électorat, selon la première projection du résultat de ce dimanche de votation. Le texte des Jeunes Vert-e-s n’était guère soutenu au-delà de la gauche et des milieux écologistes.

Pauline Turuban avec RTS et Keystone-ATS

Le seul suspense autour de l’unique objet soumis au vote ce dimanche résidait dans l’ampleur de la défaite. Elle est sévère. Selon la première projection du résultat diffusée par l’institut gfs.bern à 12h30, l’initiative sur la responsabilité environnementale serait balayée par 70% des votantes et votants, avec une marge d’erreur de +/- 3 points.

Les résultats définitifs affichent tous un rejet de l’initiative: c’est non à Nidwald (83,2%), à Zoug (77,2%), à St-Gall (76,4%) en Valais (76,4%) en Argovie (75,5%) et à Lucerne (74,9%).

Selon des résultats intermédiaires, Fribourg rejette l’initiative à 67,7%. Le refus est moindre dans le Jura (64,7%), à Neuchâtel (63,4%), dans le canton de Vaud (61,7%) et à Genève (58,8%).

L’initiative sur la responsabilité environnementale réclamait l’ajout d’un article à la Constitution, qui contraindrait l’économie nationale à respecter les limites planétaires en matière de changement climatique, de biodiversité ou encore d’utilisation de l’eau et des sols.

Le concept de limites planétaires, établi par des scientifiques, définit des seuils à ne pas franchir afin de garantir la pérennité de notre écosystème. Sur 9 limites planétaires, 6 sont dépassées ou en passe de l’être en Suisse.

L’initiative visait ainsi à ce que l’exploitation des ressources ou la pollution liées aux activités économiques cesse d’excéder les capacités de la nature à se régénérer à l’horizon d’une décennie.

Elle n’énonçait pas de mesures concrètes pour y parvenir mais ses adversaires (au rang desquels le gouvernement, le Parlement, les partis de droite et les milieux économiques) ont fait valoir pendant la campagne qu’elle passerait nécessairement par des ajustements drastiques et menacerait la prospérité du pays.

L’empreinte carbone individuelle devrait ainsi être réduite de plus de 90% pour respecter les limites planétaires, d’après une étude de Greenpeace Suisse.

L’argumentaire de l’opposition l’a visiblement emporté. Pendant la campagne déjà, le projet a peiné à trouver de l’écho au-delà des rangs de la gauche et des organisations écologistes, et les intentions de vote n’ont cessé de fondre. Lors du dernier sondage SSR, moins de 40% de l’électorat envisageait encore de glisser un oui dans l’urne.

L’électorat lassé de voter sur l’écologie?

Dans un article publié à moins de deux semaines du scrutin, le TempsLien externe a cherché à comprendre pourquoi le texte semble n’avoir jamais eu la moindre chance, alors même que le changement climatique est une préoccupation importante de la population en Suisse.

Le journal romand pointe notamment les budgets globaux modestes investis dans cette campagne, deux fois moindres du côté des partisans du texte que de ses adversaires (respectivement 230’000 et 450’000 francs). Bien loin des sommes dépensées pour la votation de novembre sur les projets autoroutiers: 4,1 millions par le camp du oui et 2,7 millions par celui du non.

Certaines analyses évoquent aussi la rupture avec le monde agricole, la difficulté pour certaines franges de la gauche de défendre un projet menaçant le pouvoir d’achat, ou encore le niveau d’abstraction de l’initiative.

Mais une autre piste d’explication pourrait résider dans une forme de lassitude, voire de rejet, après plusieurs votations liées à l’environnement, écrit le Temps. «Le débat sur ces questions environnementales reste souvent le même», analyse l’écologiste David Raedler dans le quotidien. Après plusieurs campagnes sur des thématiques écologistes, certaines personnes peuvent avoir l’impression d’avoir «déjà mené ces discussions en faveur du climat et de la biodiversité».

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg