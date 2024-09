Les réactions au «non» à l’initiative sur la biodiversité

Nos deux reporters Zeno Zoccatelli et Christian Raaflaub ont fait le tour des comités d’initiative pour recueillir les réactions après le refus du peuple suisse.

lire plus Iniziativa sulla biodiversità: le reazioni al « no » popolare

Iniziativa sulla biodiversità: le reazioni al « no » popolare

Iniziativa sulla biodiversità: le reazioni al « no » popolare

it

lire plus Biodiversitätsinitiative: Reaktionen auf das Nein

Plus

Plus

La Suisse n’investira pas davantage dans sa biodiversité

Ce contenu a été publié sur Les Suisses ne veulent pas accorder plus d’espace et de moyens à la nature. Le peuple et les cantons ont balayé ce dimanche l’initiative sur la biodiversité.

lire plus La Suisse n’investira pas davantage dans sa biodiversité