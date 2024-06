Les réactions au rejet de l’initiative pour un allègement des primes maladie

Dans leur camp à Berne, les opposants saluent un résultat qui démontre que l’initiative de la gauche ne s’attaquait pas à la racine du problème. Du côté des partisans, on regrette une occasion manquée de soulager la pression sur les ménages. Reportage vidéo.

2 minutes

Parmi les quatre objets soumis au vote dimanche, l’issue de l’initiative populaire pour un allègement des primes maladie était la plus attendue. Mais à midi déjà, le résultat était clair. La proposition du Parti socialiste (PS) ne convaincra pas une majorité.

La déception était forte dans le «stamm» bernois des partisans issus du PS et des syndicats. Non loin de là, dans le camp des opposants – Union démocratique du centre (UDC), Parti libéral radical et Vert’libéraux – on se réjouit d’un résultat clair.

La conseillère nationale Regine Sauter (PLR / Zurich) affirme qu’une majorité de la population a manifestement compris que l’initiative ne «s’attaquait qu’aux symptômes».

Du côté des perdants du jour, la déception est grande mais le calme prévaut. Il faut désormais s’attaquer à la structure d’un système de santé «mal organisé» pour l’améliorer, affirme le conseiller aux États Baptiste Hurni (PS / Neuchâtel). La conseillère nationale Samira Marti (PS / Bâle-Campagne) ajoute que l’assurance maladie reste «le premier sujet de préoccupation».

Une majorité en Suisse romande

Seuls les cantons francophones de Suisse romande, le Tessin et Bâle-Ville ont approuvé l’initiative qui aurait limité les coûts de l’assurance maladie à 10% maximum du revenu des ménages.

La charge des coûts de la santé reste élevée, relève le conseiller aux États Hannes Germann (UDC / Schaffhouse), mais le contre-projet permettra selon lui de «soulager le système».

Le contre-projet qui va maintenant être mis en œuvre obligera les cantons à verser une contribution minimale pour soutenir les personnes ayant des difficultés à payer leur assurance maladie.

Vous trouverez ici les résultats de toutes les votations:

Plus

Plus Résultats des votations du 9 juin 2024 en Suisse Ce contenu a été publié sur Vous trouverez ici tous les résultats des votations fédérales de ce dimanche, actualisés en continu. lire plus Résultats des votations du 9 juin 2024 en Suisse