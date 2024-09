Les Suisses devraient-ils investir davantage dans la biodiversité?

Le peuple suisse vote le 22 septembre sur l'initiative sur la biodiversité. Le texte veut octroyer plus d’espace et de moyens à la nature. Katy Romy, notre correspondante au Palais fédéral, décrypte les enjeux du scrutin.

1 minute

Katy Romy

Environ un tiers des plantes, animaux et champignons sont menacés en Suisse, selon l’Office fédéral de l’environnement. C’est pourquoi diverses organisations de protection de la nature et de l’environnement ont lancé l’initiative «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage», appelant à une meilleure protection des créatures vivantes et de leur milieu naturel.

Soumise en votation fédérale le 22 septembre, cette initiative exige que davantage de terres et de fonds soient alloués à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité. Le gouvernement et la majorité du Parlement estiment que l’initiative est trop restrictive et que sa mise en œuvre coûterait trop cher.

