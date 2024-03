La 13e rente de retraite s’oriente vers un oui

Dans un contexte d’inflation et d’augmentation du coût de la vie, les nombreux témoignages de personnes retraitées en difficultés financières ont trouvé de l’écho. KEYSTONE

L’initiative visant à augmenter le montant de l’assurance vieillesse (AVS) serait acceptée à environ 58%, selon les premières projections de l'institut gfs.bern publiées dimanche à la mi-journée.

6 minutes

Pauline Turuban Ma spécialité est de raconter des histoires, de décrypter ce qui se passe en Suisse et dans le monde à partir de données et de statistiques. Expatriée en Suisse depuis plusieurs années, j’étais auparavant journaliste multimédia à la Radio Télévision suisse (RTS). avec RTS et Keystone-ATS Autre langue: 1 FR original Italiano it La Svizzera potrebbe introdurre una 13esima rendita di vecchiaia AVS lire plus La Svizzera potrebbe introdurre una 13esima rendita di vecchiaia AVS

La 13e rente AVS, l’une des deux initiatives populaires sur lesquelles les Suisses votaient ce dimanche, devrait être acceptée. Selon les premières projections de l’institut gfs.bern publiées à la mi-journée, le texte qui veut octroyer aux personnes retraitées un 13e mois de rente par an s’oriente vers un oui à 58%, avec une marge d’erreur de plus ou moins 3%.

Les premiers résultats partiels vont dans ce sens. Dans le canton du Jura et à Genève, le camp du oui atteindrait plus de 75% des voix. Les ordres de grandeur sont les mêmes dans le canton de Vaud et de Fribourg, ainsi qu’au Tessin. Le Valais se situe à près de 60% de votes favorables.

Outre-Sarine, on se dirige également vers un oui. Soleure, Bâle-Campagne et Bâle-Ville soutiennent l’initiative pour l’instant à 60%. Zurich soutiendrait le texte à plus de 56%. L’Argovie, St-Gall et les Grisons acceptent dans une moindre mesure, autour de 51%.

Dans le camp du non, on retrouve pour l’instant Lucerne (53%), Nidwald (56%) et Schwyz (59%).

En plus de la majorité du peuple, l’initiative intitulée «Mieux vivre à la retraite» doit aussi être approuvée par la majorité des cantons, soit au moins 12 sur 23. Cette majorité est elle aussi «très vraisemblablement atteinte», selon l’institut gfs.

Il apparaît déjà que le sujet a fortement mobilisé. Dans de nombreuses communes du pays, le vote par correspondance dépassait ou avoisinait les 50%, selon les derniers chiffres disponibles. A la parution du dernier sondage SSR, mené début février, le politologue de gfs.bern Lukas Golder prédisait que la participation jouerait un rôle décisif dans le résultat du vote.

Contenu externe

«Une victoire historique»

C’est la première fois qu’une initiative des syndicats et une initiative sur l’AVS passe devant le peuple.

«Je suis très fier de notre pays et de notre démocratie», a réagi à la RTS Pierre-Yves Maillard, le président de l’Union syndicale suisse (USS), porte-drapeau du combat pour une 13e rente AVS. «Il s’agit d’un magnifique message à toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie.»

L’Association de défense et de détente des retraité-e-s et futur-e-s retraité-e-s (Avivo) a déjà salué une victoire «historique» pour les retraités.

«Ce scrutin démontre (…) que les tentatives de fracture générationnelle générée au niveau national par les partis de droite n’ont pas pris racine, souligne l’Avivo dans un communiqué. Au contraire, de nombreux jeunes ont témoigné de leur solidarité à l’égard de leurs parents et leurs grands-parents.»

«La droite ne peut s’en prendre qu’à elle même et doit assumer ses responsabilités», a pour sa part estimé la conseillère nationale genevoise UDC (droite conservatrice) Céline Amaudruz. «Nous n’avons jamais été capables de donner des réponses par rapport à l’AVS, aux coûts de la santé», a reconnu la vice-présidente du parti ä la RTS. «Il fallait évidemment un contre-projet sur ce sujet, a-t-elle ajouté. A dire non à tout sans faire de propositions, voilà le résultat qui tombe.»

Suspense à la fin de la campagne

En début de campagne, l’initiative lancée par la gauche et les syndicats pour améliorer le pouvoir d’achat des seniors était nettement soutenue par la population.

Dans un contexte d’inflation et d’augmentation du coût de la vie, les nombreux témoignages de personnes retraitées en difficultés financières ont trouvé de l’écho.

Avec la réforme, la rente de vieillesse annuelle maximale augmenterait de 2450 francs pour les personnes seules, pour atteindre 31’850 francs, et pourrait s’élever jusqu’à 47’775 francs pour les couples, soit une hausse de 3675 francs.

La campagne avançant, le texte n’a toutefois fait que perdre du terrain. Lors du dernier sondage SSR, il ne récoltait plus que 53% d’avis favorables (-8 points par rapport à la précédente enquête d’opinion) et l’indécision prédominait encore dans cinq cantons.

Plus

Plus Votations du 3 mars: le soutien à la 13e rente de retraite s’érode Ce contenu a été publié sur Les partisanes et partisans d’une rente supplémentaire de l’assurance vieillesse perdent du terrain. L’initiative populaire ne récolte plus que 53% d’avis favorables, selon le deuxième sondage de la SSR. lire plus Votations du 3 mars: le soutien à la 13e rente de retraite s’érode

La critique de cette mesure qualifiée d’«arrosoir», l’un des principaux arguments de ses adversaires, semblait avoir fait mouche. Les partis de droite et du centre, ainsi que les principales organisations économiques du pays, ont souligné que le texte ne ciblait pas les personnes en réel besoin financier.

Ils ont aussi invoqué les coûts supplémentaires, estimant que la rente supplémentaire serait forcément financée par la population active, par le biais d’une hausse des cotisations sociales ou des impôts.

Ainsi l’opposition au texte a-t-elle progressé de 8 points entre le premier et le deuxième sondage réalisés par gfs.bern. Début février, 43% des personnes interrogées se déclaraient contre l’initiative et 4% ne s’étaient pas encore forgé une opinion, laissant l’issue du scrutin ouverte.

Une mesure plus populaire auprès de la 5e Suisse

La diaspora helvétique s’est distinguée pendant toute la campagne par son soutien plus marqué à l’introduction d’une 13e rente AVS. Dans la deuxième enquête d’opinion SSR, malgré une baisse de 12 points par rapport à janvier, les Suisses de l’étranger se disaient encore favorables à l’initiative à 68%.

La Cinquième Suisse a aussi été, à son corps défendant, un important thème de campagne. Le parti de droite conservatrice UDC (Union démocratique du Centre) a présenté les Suisses passant leur retraite à l’étranger comme un exemple type des personnes qui «profiteraient» le plus du système, puisqu’ils et elles toucheraient davantage d’AVS tout en étant déjà, selon l’UDC, avantagés par des coûts de la vie plus bas dans leurs pays d’accueil.

Plus

Plus Toucher sa retraite suisse à l’étranger, est-ce profiter du système? Ce contenu a été publié sur La bienveillance à l’égard des Suisses de l’étranger est ébranlée par le débat sur la 13e rente AVS. Faut-il tout croire? lire plus Toucher sa retraite suisse à l’étranger, est-ce profiter du système?

Ces attaques ont fait réagir l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) et la diaspora, dont certains membres ont dénoncé une «campagne de dénigrement». Il sera intéressant de savoir comment la Cinquième Suisse a finalement voté sur cet objet.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg